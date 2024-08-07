全紅嬋奪金後「第一條訊息」發給她！　3年前幫「實現兒時夢想」

▲全紅嬋奪冠後哭了。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

巴黎奧運會6日結束跳水女子10公尺台決賽，上屆冠軍、中國選手全紅嬋以425.60分成功衛冕，另一位中國選手陳芋汐以420.70分摘銀。當被問及第一時間將同誰分享喜訊時，全紅嬋說，「第一條消息我發給了『熊姐』陳藝文。當然我的家人肯定也在電視前給我加油，他們很辛苦，我很感謝他們。」

據《北京青年網》報導，全紅嬋透露在奪冠後，她的第一條微信發給了隊友陳藝文，後者是中國女子3公尺板的領軍人物。

全紅嬋與陳藝文的關係很好。在廣東隊集訓時，兩人就建立了深厚的友誼。3年前比完陝西全運會後，陳藝文曾經帶著全紅嬋去一個小遊樂場抓娃娃，這也實現了全紅嬋兒時的夢想。

▲陳藝文（左）、昌雅妮雙人跳水奪金。（圖／路透社）

7月27日，陳藝文攜手隊友昌雅妮在跳水女子雙人3公尺板決賽中，為中國隊奪下第2金。賽後她霸氣地把昌雅妮「公主抱」起來的一幕，為觀眾津津樂道。

公開資料顯示，陳藝文出生於1999年，是土生土長的海口人，8歲多離家赴廣東接受跳水訓練，從此開啟了跳水生涯。2014年被送到廣東省跳水隊，2016年進入國家隊，曾奪得世界盃、世錦賽、亞運會等多個賽事的冠軍。本次女子雙人3公尺板的冠軍是陳藝文的首面奧運金牌。