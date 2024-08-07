影／賴清德機上廣播獻聲歡迎奧運選手歸國　台灣選手拿手機搶拍

記者陶本和／台北報導

四年前奧運選手返國時，因是安排專機返國，所以時任總統蔡英文請空軍支援，派出幻象2000戰機升空伴飛迎接；而今年選手分批返國，目前還未安排戰機伴飛規劃，但現階段總統賴清德先以機上廣播的方式，親自獻聲，歡迎台灣選手返抵國門。

對於這次在巴黎奧運征戰的台灣選手，確實有考慮當選手班機進入領空時，再次安排戰機升空伴飛迎接返國；不過，考量到選手是陸續分團返國，且時間多是在清晨，一方面不希望增加空軍負擔，一方面也不希望一大早戰機起降而擾民，因此現階段先選擇以替代方案來致意。

賴清德選擇於今晨巴黎奧運代表團選手、教練與後勤人員返台班機上，以廣播表達歡迎歸國，感謝為國爭戰。據指出，賴清德驚喜的獻聲，睡夢中聽到廣播醒來的選手們，反應都很可愛，團員紛紛拿起手機拍攝，錄下這一段。

賴清德在廣播中表示，在這個班機上，有為國爭光的巴黎奧運代表團。他要邀請大家，用熱烈掌聲，來感謝各位選手，在巴黎挑戰自我、展現奮戰到底的精神，不僅激勵了我們，也團結了台灣。

賴清德說，請大家再次用熱烈的掌聲，感謝教練和後勤人員，因為他們的付出，選手們拿出了最精采的表現，讓世界看見台灣，「歡迎各位台灣英雄回國！ 大家都辛苦了，全國人民都以你們為榮， 再一次謝謝大家」。

▼總統賴清德。（圖／總統府提供）

