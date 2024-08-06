中國「梁王組合」從念名字就開始搞笑！讀音曝光全網傻眼

▲王昶、梁偉鏗從念名字就開始搞笑，讓許多中國網友哭笑不得。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

台灣「麟洋配」在巴黎奧運羽球男雙決賽奪金，擊敗了中國隊的「梁王組合」，受到兩岸的觀眾關注。隨著時間經過，王昶、梁偉鏗也被爆出其實是「搞笑男」，尤其是2人在奧運選手介紹頁面中，讀自己名字時的發音，更是讓許多中國網友笑到不行。

2024巴黎奧運的官網有記載各國選手的基本資料，且這次有個新設計，讓選手們自己讀自己的名字，點選名字旁邊的播放鍵以後，就能聽到選手念自己的名字。

在這次羽球男雙決賽當中，王昶、梁偉鏗獲得銀牌，其中王昶臉上一直掛著笑容，讓觀眾們的印象十分深刻。

不過，許多中國網友到巴黎奧運官網瀏覽，找到王昶、梁偉鏗的運動員資料，才發現這兩人相當有趣，且從念名字就開始搞笑。點開王昶的個人資料可以聽見，他第一遍先是用平淡的語氣念了「WANG Chang」（點擊超連結可進入頁面），間隔大約3秒左右又再念了一遍，但第二遍的語氣則是顯得十分激動。

▲▼王昶、梁偉鏗被發現從念名字就開始搞笑。（圖／路透）



至於梁偉鏗也是相同，第一遍先是用正常的語氣念了「LIANG Wei Keng」（點擊超連結可進入頁面），隔了2秒左右，不但念的語氣加快，情緒感覺也變得激動。

搞笑的念法讓中國網友傻眼直言，「這哥倆從讀名字就開始搞笑」、「讀著讀著就急眼（生氣、發火的意思）了」、「梁偉鏗的樣子看著就好笑」、「為什麼他們都像外國人發音」、「那麼帥又搞笑，還會唱歌，打羽球還那麼厲害，很難不讓人喜歡。」

對此，王昶則出面解釋，當時工作人員向他解釋，第一遍快速念名字、第二遍慢速念名字，不過他理解錯誤，以為第一遍正常說、第二遍稍微激情一點，所以才會錄成這樣。而梁偉鏗之所以也錄成這樣，是因為王昶與工作人員溝通，接著轉述念名字的規則，才會有如此情況發生。