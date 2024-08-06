快訊／瓊斯盃美國隊酒駕球員正面曝　6萬交保換解除限制出境

▲瓊斯盃美國隊球員Thomas Demetrius涉嫌酒駕，檢察官2度偵訊後諭令交保6萬元。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

來台參加瓊斯盃籃球賽的美國隊球員Thomas Demetrius，8月1日凌晨酒後開車遭警察攔檢，酒測值高達0.87mg/L，經移送台北地檢署複訊後，原本被檢察官依公共危險罪限制出境、出海，不過Demetrius希望能盡快到大陸參加其他賽事，檢察官6日開庭訊問後，同意以6萬元交保，換解除限制出境、出海。

第43屆瓊斯盃比賽從7月13日開賽到7月21日結束，美國隊戰績墊底，31歲的Demetrius在隊上表現攻守俱佳，出賽8場，平均得分、阻攻、抄截都是隊上最佳，據了解，他在賽事結束後，為了尋求打球機會，選擇留在台灣等待。

8月1日凌晨4點左有，台北市警信義分局執行定點路檢時，看到Demetrius駕車從松壽路西往東方向駛來，上前攔停時，聞到濃濃酒味，Demetrius表示自己有在酒吧飲酒，因酒測值超過標準，被警方依公共危險罪現行犯移送法辦。

檢察官原考量Demetrius外籍身分，祭出限制出境出海處分，等候偵查結果，但Demetrius預計近日要到大陸參加球賽，希望能解除出境管制，檢察官因此在5日開庭傳喚Demetrius到案說明，並同意解除禁令，條件是Demetrius必須先繳出6萬元保釋金。