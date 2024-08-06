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TEN THOUSAND北台灣持續展店中　台北京站、桃園林口店開幕倒數

TEN THOUSAND 北台灣持續展店中（圖／品牌提供）

▲（林口）。

圖、文／TEN THOUSAND提供

繼台北微風南山店、誠品松菸店、微風廣場店以及早前台中城市概念店開幕後，TEN THOUSAND即將在京站時尚廣場和桃園林口開設新門市。這個源自澳洲、風靡紐約的咖啡品牌，以「1萬小時定律」為經營理念，穩步拓展其精品咖啡的全球版圖。

TEN THOUSAND 北台灣持續展店中（圖／品牌提供）

▲（京站）。

TEN THOUSAND 的「紐約」形象，自2022年進駐台灣以來，成功融入你我生活，特別是在全亞洲最具代表的台中城市概念店開幕後，TEN THOUSAND所掀起的高度關注與話題，奠定了品牌在台灣精品咖啡市場的堅實基礎。

TEN THOUSAND 北台灣持續展店中（圖／品牌提供）

▲（林口）。

眾所周知，TEN THOUSAND以其療癒的甜點和特製可頌著稱，其中最受歡迎的「提拉米蘇可頌」以鮮奶油、撒上可可粉和濃縮咖啡而聞名。這款可頌香脆可口，與柔滑的提拉米蘇相結合，即使熱量高也讓人難以抗拒。TEN THOUSAND憑藉「咖啡」與「可頌」的獨特組合，迅速在競爭激烈的市場中嶄露頭角。

TEN THOUSAND 北台灣持續展店中（圖／品牌提供）

▲（林口）。

TEN THOUSAND上半年於台中開幕首間城市概念店，不僅創下營收新高，也吸引了高度關注。而下半年計劃在北台灣進一步擴展，便是分別於台北京站時尚廣場和桃園林口設立新門市，用以引領都會男女追求簡約時尚的咖啡新體驗。

TEN THOUSAND 北台灣持續展店中（圖／品牌提供）

▲（京站）。

台北京站時尚廣場、桃園林口店，將延續TEN THOUSAND獨樹一幟的現代黑白基調，提供消費者日常生活得以愜意放鬆的時尚新地標。值得一提的是，為慶祝京站店開幕，TEN THOUSAND特別準備了多項優惠活動，包括8月6日至9日美式咖啡16oz和巧克力拿鐵同品項買一送一；同時，SCENTED CANDLES木質調與咖啡香調的品牌香氛蠟燭亦有九折優惠，且於期間內購買香氛蠟燭的前100名顧客，還可獲得美式咖啡+可頌兌換券乙張，送完為止。

此外，桃園林口店試營運將於8月8日至29日展開，期間TEN THOUSAND舉辦全民打卡折價活動，凡於店內拍照上傳並指定帳號，或是Google地標給予五星好評，即可享購買可頌與咖啡的單筆金額折扣30元。隨著品牌在台灣的逐步擴張，TEN THOUSAND將為大家帶來更多新奇美味的甜點和咖啡，敬請期待。

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