男闖紅燈撞癱女「終身鼻胃管+尿布」判賠1476萬　72年才能賠完

▲打工男闖紅燈撞癱女子被判賠1476萬，恐需72年才能還清。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名打零工的張姓男子，前年7月間開車在屏東縣萬丹鄉闖紅燈，撞傷41歲的黃姓女子，導致黃女腦部重傷，治療後有意識障礙，昏迷指數10分，可能終身要靠鼻胃管灌食及氣切管維持呼吸，需要長期照護，事後家屬求償1668餘萬，法院審理後判賠1476萬餘元，如果以張男每個月大約1萬7000元的收入，可能需要工作72年才能還清。

判決指出，張姓男子前年7月13日上午10時許，開車行經屏東縣萬丹鄉中興路1段時，闖紅燈撞上騎機車綠燈直行的黃女，黃女當場倒地不起，送醫後頭部外傷併顱內出血及嚴重腦水腫、顱骨骨折、右側第四至五節肋骨骨折併肺挫傷等傷害，經送醫治療後，仍因腦部損傷致有意識障礙，昏迷指數10分。

由於黃女發生事故時才41歲正值壯年，未來可能終身需要長期照護，因此家屬提告，要求張男賠償，費用則以黃女每月7萬4000多元的月薪計算，到她65歲時的勞動力減損約1402萬5258元，此外，黃女女兒、父親也另外對張男提告求償醫藥費、看護、精神慰撫金等，合計求償1668萬餘元。

張男面對龐大求償金，根本無力償還，他認為黃女家屬求償金額過高，也要求黃家提出薪資證明。

不過，高雄地院簡易庭認為，肇事主因是張男闖紅燈所致，而原本擔任作業員的黃女經醫院鑑定後，全人障礙為85％，勞動能力減損百分比為97％，經過重新計算後，判張男應賠償1527萬0224元，扣除已領取的強制險，所以還需賠償1476萬餘元，以張男打零工月薪1萬7000元來估算，張男恐怕需要工作72年不吃不喝才能還完，全案還可上訴。