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宏福炒股案纏訟23年　10連霸議員陳政忠判囚定讞今將入監

▲▼ 蔣萬安市政總質詢-陳政忠。（圖／記者黃克翔攝）

▲宏福集團創辦人陳政忠因違反《證交法》判刑定讞入監。（資料照／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

十連霸的台北市無黨籍議員陳政忠，1997年間為護盤當時上市公司宏福建設股價31元，指示員工用228個人頭帳戶進場炒股護盤，另外又涉嫌公告明知不實的增資說明書，募得55億元花在與公告內容不符的用途，案件纏訟23年後，最高法院7月間駁回上訴確定，陳政忠2罪共判刑6年定讞，台北地檢署通知陳政忠6日到案並發監執行。

陳政忠出身商界知名三重幫，父親是三重幫陳家班幸福集團創辦人陳兩傳，外公就是三重幫代表人物林榮三，陳政忠在耳濡目染下，也陸續創建宏福建設、票卷等公司，陳政忠在1985年同時接手經營《自立早報》、《自立晚報》，並跨足政壇，參選並獲連任10屆台北市議員，直到本案定讞遭解職為止，是台灣少數縱橫政、商、金、媒的知名人士。

宏福案爆發於1998年間，當時傳出陳政忠指示所屬，將宏福建設資金挪到集團其他由私人控制的公司，涉嫌掏空數十億元，台北地檢署將全案起訴後，官司多次上訴最高法院被撤銷發回，陳政忠曾被重判20年，也曾獲高院改判無罪。

高院更四審判決認定，宏福建設在1997年間因應亞洲金融風暴，延伸成本土型金融風暴，同類型營建公司股價狂跌的時候，陳政忠以創辦人及股東的身分，要求宏福建設總稽核盧寶琴要維持住每股價格31元，以免之前向金融機構質借的股票遭斷頭或追繳擔保。

法院認定，宏福建設用了228個人頭帳戶，多次以「大量買賣」、「既買又賣」等方式，在集中交易市場相對成交，製造活絡假象，藉此操縱影響宏福建設的股價。

此外，陳政忠並主持會議，明知集團還沒確定可以購買台北市信義區的營建用地，就以要償還本息、開發土地為由，公告現金增資，結果募得55億餘元後，卻拿去購買弟弟等關係人的台中山坡地，雖然其他資金確實有用來還款18億5000萬元，到1997年底為止，又新增借款18億7353萬元，根本沒有達到減少利息支出的效益。

直到1998年11月，宏福集團的宏福票券發生退票事件，宏福建設股價無量下跌，陳政忠還出面與提供當初炒股人頭的證券營業員簽協議，保證擔負人頭帳戶名下的股票盈虧，但宏福風暴已一發不可收拾。

高院合議庭在2022年考量全案審理時間久遠，依《速審法》酌量減刑後，依《證交法》操縱股價罪判陳政忠徒刑4年，另外《證交法》虛偽記載有價證券募集說明書部分判刑2年，經最高法院駁回上訴定讞，檢方立即啟動防逃機制，並發出傳票通知陳政忠到案，實際服刑時間還須再向高院聲請裁定。同案主要被告盧寶琴因在上訴期間病逝，獲改判公訴不受理。

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