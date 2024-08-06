「台灣之心」工藝之都嘉年華8／23登場　展現工藝時尚新火花

▲工藝之都嘉年華將於8月23日在南投縣會展中心開展。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「台灣之心─工藝之都嘉年華」將於8月23日登場，南投縣政府秘書長洪瑞智表示，本次活動是充滿傳統工藝與時尚美感的另類展覽，假日還有「熱鬧心星市集」，歡迎全國民眾到南投來，感受傳統工藝全新的生命力。

縣府2日舉辦記者會，洪瑞智表示，縣府文化局致力推動工藝文化的發展，並精心規劃為期一周的「工藝之都嘉年華」，將以「工藝展覽活動」揭幕，展示木頭爵士、徐暋盛、陳瓊茹、林建宇和林芳仕等南投在地工藝大師所擅長的木、竹、漆、陶及玻璃等五種工藝類型，以及國際華裔服裝設計師Daniel Wong攜手創作後產出的精湛工藝作品。

策展人Daniel Wong表示，工藝是南投的強項，此次展覽是將傳統工藝技術和時尚做結合、衝突後產生新火花和智慧的結晶，不管是包包或衣服，都保留工藝家的細膩精湛和獨特視角與創新表達，並以全新風貌呈現，歡迎民眾來看展，感受不同層次的藝術美感。

縣府指出，本次展覽還將呈現來自台中、彰化、新竹縣市、桃園丶台北等地跨界合作的工藝作品，類型涵蓋漆藝、木藝、玻璃、陶藝和竹藝，不僅展示工藝的創新與傳承，更融合設計的巧思與美感；在8月24、25日的周末假期也規劃「熱鬧心星市集」，現場將有30攤以上的文創、工藝和美食商家進駐市集，並安排精彩表演節目，包括歌舞青春馬戲、魔術互動秀、雙人排笛歌唱組等，還有竹編製品DIY和馬賽克杯墊DIY等手作體驗活動，讓參與者能夠親身感受手作的樂趣。