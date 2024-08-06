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新北市斥資14億新建校園　淡海國小今年全面招生

▲淡海國小新建完工，今年全面招生。（圖／新北教育局提供）

▲新北市淡海國小新建完工，今年全面招生。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

因應淡海新市鎮開發與三峽北大特區人口持續成長，新北市教育局為解決鄰近多所學校額滿情況，斥資近14億元新設淡海國小，以及新建桃子腳國中小三期校舍，淡海國小已於上月完工，113學年度全面招生；桃子腳國中小三期校舍預計今年8月先招收幼兒園，明年8月國小部增班招生。

教育局長張明文表示，新設校淡海國小斥資工程總經費8億9千萬元，已於去年7月底完成第一期校舍工程，並啟動部分招生，招收一到四年級學生，今年7月底全階段完工，113學年度開始全面招生。至於桃子腳國中小三期校舍工程經費約5億226萬元，今年暑假竣工後，幼兒園預計113學年度招生，國小預計114學年度招生。

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淡海國小創校校長林九牧表示，淡海國小是一所兼具美感與E化綠建築的智慧校園，由教育局、衛生局及社會局共同合作辦理，設置普通班教室42間、特殊教育班教室1間、專科教室7間、圖書館、多功能教室、自立午餐廚房、教學服務空間及行政空間，另有公共托育中心及長者照顧等公共福利設施，推動校園社區化，打造全齡友善校園。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，透過整合既有校舍與新建校舍的整體規劃，總計增加9間幼兒園活動室、22間普通教室、5間特教教室、6間專科教室及行政空間，不僅提供師生嶄新的學習環境，更提升北大特區在地就學能量，滿足在地就學需求。

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