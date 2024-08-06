旗下燒肉Smile遭爆冰淇淋臭酸！築間：當日客人反映立即暫停供應

▲燒肉Smile遭爆冰淇淋臭酸，業者表示，當日立即暫停供應。（圖／築間餐飲提供）

記者黃士原／台北報導

有民眾檢舉築間集團旗下「燒肉Smile」的芝麻冰淇淋及烤爐下方有「臭酸味」，台北市衛生局昨日前往忠孝店稽查，現場發現2項衛生缺失，另民眾檢舉的大安店則會在今天前往稽查。對此，業者表示，顧客反映當下已立即暫停供應冰淇淋，後續會主動關心顧客。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，接獲民眾檢舉前往「燒肉Smile」忠孝店稽查，但該分店沒有供應冰淇淋，不過仍依照食品良好衛生規範準則進行稽查，結果查有「製作區冷藏冰箱下方不潔、食材未覆蓋」等缺失，已要求於8月8日前改善，期屆複查如仍不符規定，將依違反食品安全衛生管理法第8條第1項處6萬到2億元罰鍰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林冠蓁說，由於該分店未供應冰淇淋，大安店才有供應，目前業者針對民眾客訴部份，已做後續處理，另烤爐於每次更換客人後，烤網及下方水都會立即更換，今日會再前往大安店稽查。

對於民眾客訴，築間集團表示，冰淇淋機器在閉店後，皆會依照SOP進行相關清潔工作，而燒肉Smile大安店在顧客反映當下，已立即暫停供應冰淇淋，以確保食用安全，後續調查當天並未接受到其他顧客反映冰淇淋口味異常問題。至於忠孝店稽查缺失，也會立即改進，加強清潔，等候衛生局複查。