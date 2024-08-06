撿到皮包先抽出現金！失主對錯「暗號」　她沒還挨罰1萬

記者黃翊婷／綜合報導

退休婦人阿鳳（化名）去年10月間在住家附近的路邊撿到一個皮包，她將裡面的1萬2100元現金拿出來代為保管，後來失主和警察一起找上門，因為說錯金額，她覺得對方不是皮包的主人，所以隱匿撿到錢的事情，直到隔天警察再次找上門才說出實情。台中地院法官日前審理之後，依侵占遺失物罪判處阿鳳罰金1萬元，得易服勞役10日。

▲阿鳳撿到皮包，卻在警察第二次上門詢問時才說出實情。（示意圖／記者鄺郁庭攝，與本案無關。）

阿鳳在判決書中主張，事發當日她撿到皮包，拿起來一看，發現裡面有1萬2100元現金，就先把錢拿起來代為保管，接著把皮包放在自家門前的花圃上，若失主看到，應該會上門詢問，隔天晚上失主和警察就來了，但失主說皮包裡有1萬6000元，和她發現的金額相差3900元，當下以為對方不是真的失主，所以沒有把錢交還，也沒有和警察承認撿到錢的事情。

阿鳳表示，再隔一天警察第二次前來詢問，她才坦承撿到錢，事後也已經歸還1萬2100元，絕無侵占的意思。

但台中地院法官認為，阿鳳如果沒有侵占之意，大可在第一時間將錢轉交給警察處理，或者委託子女、親友協助報案，甚至可以張貼失物招領告示，這些事情對她來說並無任何困難之處，她卻沒有做，反而先將皮包裡的錢取走，顯然有違常情。

法官接著指出，若是對遺失金額有疑慮，阿鳳可以在警察首次登門詢問時說出來，由警察判斷、定奪，她卻在接受警察詢問時，隱匿撿到皮包的事情，直到隔日才改口承認撿到錢，最終不採信她的說詞，考量到她犯後仍否認犯行、沒有悔意，於是依侵占遺失物罪判處罰金1萬元，得易服勞役10日，全案仍可上訴。