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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛未禮讓斑馬線行人被攔　警一聞味道下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

女子阿秀（化名）今年6月間在家飲用啤酒，隔日一早開車外出，因為行經行人穿越道時沒有暫停禮讓，被警方攔查，結果警員聞到她身上酒氣濃厚，經檢測確認酒駕，因而吃上官司。台中地院法官日前審理之後，依法判處阿秀有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲阿秀飲酒後休息一個晚上，隔日開車外出，仍因酒測超標挨罰。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿秀今年6月5日深夜11時許在家中飲用啤酒，經過一個晚上休息，隔日一早9時許她開車外出，行經台中市區某路段時，因為沒有暫停禮讓行人穿越道上的行人，當場被警員攔查。

結果警員在攔查時，發現阿秀身上酒氣濃厚，經檢測測得吐氣中所含酒精濃度為每公升0.38毫克。

台中地院法官認為，阿秀過去涉犯公共危險案件，被檢方處分緩起訴，雖未構成累犯，但她明知酒精對人的意識、控制能力會造成不良影響，仍酒駕上路，行為確實不可取，考量到她已經坦承犯行，態度尚可，最終依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒；飲酒過量，有害健康。

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