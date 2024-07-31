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社會 社會焦點 保障人權

小王告白人妻「把妳拖去床上」　正牌夫見超綠對話氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿輝（化名）去年9月間與人妻A發展出不正當交往關係，還傳送「頂多把妳拖去床上而已」、「愛妳喔」等曖昧訊息，結果遭A女的丈夫B提告求償40萬元。雖然阿輝否認知道A女已婚，但被LINE對話紀錄打臉，日前被台中地院法官判處應賠償B男15萬元。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲B男控訴，妻子A女與阿輝發生婚外情。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

B男在判決書中主張，A女是他的妻子，兩人已經結婚超過10年，阿輝明知A女已婚，仍自2023年9月起發展出不正當交往關係，兩人互傳親密對話，還發生性行為，嚴重侵害到他的配偶關係身分法益，因而決定對阿輝提告求償40萬元。

阿輝則辯稱，自己是被騙的，A女之前向他表明已經離婚，兩人才會開始互傳訊息聊天。在雙方的LINE對話紀錄中，阿輝曾傳送「頂多把妳拖去床上而已」、「愛妳喔」、「但是比較想要有人幫我弄高潮」等訊息，A女則回覆「為了你這句話，我有個計畫真的要努力執行了」。

台中地院法官認為，阿輝雖然辯稱不知道A女已婚，但在A女尚未說出實情之前，他就已經猜到A女已婚，並在當日獲得A女暗示猜測為真；此外，去年12月時，他曾傳訊息向A女表明，會去找B男把事情處理好，就算沒有處理好，也不會放棄A女。

法官表示，阿輝在表明要去找B男處理事情之後，仍與A女繼續互傳親密對話，挨告後卻說不知道A女已婚，這部分顯然不足採信；雖然阿輝與A女的行為確實侵害到B男的權益，但目前查無兩人曾發生性行為的證據，最終判他應賠償B男15萬元較為適當，全案仍可上訴。

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