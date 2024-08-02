痴情男為愛砸278萬　「網婆」真身竟是已婚3寶爸

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿光（化名）透過線上遊戲與一名「女玩家」結識，兩人交往成為線上情侶，接著女方的父親傳訊息邀約投資，他信以為真，陸續匯款共計278萬餘元，結果不僅被騙錢，就連女友也是假的，原來對方是一名育有3名子女的林姓男子。台中地院法官日前審理此案，並判林男應返還阿光278萬9500元。

▲阿光與小靜成為線上情侶，結果卻遭騙錢。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿光2020年間透過線上遊戲結識一名玩家小靜（使用不知名的女性照片），兩人成為線上情侶，並互加LINE好友聊天，有一天，小靜約他與父母親碰面，雙方在超商見面之後，小靜的父親佯稱女兒有事要忙，沒辦法前來赴約，接著就開始向他介紹投資項目。

阿光與小靜的父親一共見過2次面，但從未見過小靜，小靜及其父親不斷傳訊息邀約投資，聲稱需要資金營運公司及購買不動產，他信以為真，陸續匯款共計278萬9500元，後來他發現異狀驚覺被騙，才趕忙報警處理。

沒想到警方循線一查，發現小靜和父親都是由林男一人假扮的。雖然林男矢口否認，但由於交易明細、身體刺青特徵等鐵證，台中地院法官沒有採信他的說詞，並依詐欺取財罪判處有期徒刑2年10個月。

民事部分，阿光提告求償278萬9500元，林男經過合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。法官認為，阿光依侵權行為法律關係，請求林男還錢，應予准許，最終判林男應支付阿光278萬9500元，全案仍可上訴。