日本男排奧運止步8強！　場邊「1張照」哭暈眾人

▲日本男排帶著已故隊友、3號舉球員藤井直伸的照片征戰奧運。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本男子排球國家隊5日在8強賽對戰義大利，在隊長石川祐希強勢回歸的帶領下，日本率先拿下2局聽牌，結果最終纏鬥5局遭義大利逆轉，連續2屆奧運止步8強。值得一提的是，比賽期間鏡頭也捕捉到日本隊休息區的椅子上，放著已故隊友、3號舉球員藤井直伸的照片，讓許多球迷瞬間淚崩。

▲日本男子排球國家隊連續2屆奧運止步8強。（圖／路透）



小組賽表現不如預期的日本男排，以最末排名挺進奧運8強，隨即對上以積分第一晉級的義大利男排。隊長石川祐希揮別小組賽陰霾，在首兩局火力全開，帶領日本隊以25比20、以25比23率先拿下兩局，距離前進4強僅差一局。

不過從第三局開始義大利帶著身高優勢，靠著精準發球、扣殺，還有如鐵壁般的攔網，化解日本3個賽末點後，以27比25、26比24連拿兩勝，將比賽拉至第五局。雙方在第五局纏鬥、相互奪分，最終義大利以17比15收下勝利。

▲日本主將高橋藍賽後緊擁義大利聯賽隊友加拉斯（Gianluca Galassi）痛哭。（圖／達志影像／美聯社）



日本男排連兩屆奧運止步8強，選手們不禁在球場上相擁落淚。值得一提的是，比賽期間鏡頭也捕捉到，為了完成前隊友前進巴黎奧運的夢想，日本隊在休息區的椅子上放著已故前男排選手、3號舉球員藤井直伸的照片，最後更拿著照片一起合影，讓許多球迷也瞬間淚崩。

本場比賽石川祐希全場攻下32分，成為巴黎奧運首位單場突破30分的男排球員，也是奧運男排史上單場得分第四高的球員。義大利年僅22歲的主攻手Michieletto則攻下該隊最高的24分。

▲▼日本率先拿下2局聽牌，結果最終纏鬥5局遭義大利逆轉，連續2屆奧運止步8強。（圖／路透）

