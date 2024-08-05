中國體操奧運首金選手撞臉「常威」　曾因跩臉爆紅自曝：當時抽筋了

▲劉洋在東京奧運賽場上的冷酷表情撞臉周星馳電影大反派「常威」而爆紅。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運男子體操4日進行吊環決賽，來自中國的劉洋替體操隊拿下本屆奧運首面金牌，也平撫男子團體賽中因一名選手失誤丟金的失落心情。據了解，劉洋在東京奧運賽場上已經拿下過一面吊環金牌，不過，當時卻因為他在吊環上的冷酷跩臉，撞臉電影角色「常威」而成為話題，本屆衛冕冠軍後，「常威」梗再度成為網友熱議看點。

▲中國體操奧運首金得主劉洋。（圖／路透，下同）

《極目新聞》報導，劉洋這枚金牌也是男子體操團體失利後的首枚金牌。賽後，劉洋表示，「想拿到團體金牌是我這三年主要的目標之一，非常遺憾沒有拿到團體的金牌，也是有些愧疚，沒有為團體分擔更多壓力。」

劉洋出生於遼寧鞍山，5歲就開始接觸體操運動。他在2012年拿下大陸全國體操冠軍賽男子吊環冠軍，里約奧運時，他在決賽中出現失誤，只拿下第四名。劉洋在東京奧運的賽場上一戰成名，以一連串流暢並具備難度的動作拿下生涯首面奧運金牌。

劉洋在東京奧運比賽過程中以「冷酷」表情迅速竄紅，甚至在吊環上完成做了一個扭脖子的動作，一股「狠勁」撞臉周星馳電影中「九品芝麻官」中的大反派「常威」，引起外界熱議。

賽後，劉洋只是很無奈地表示，其實當時自己是抽筋了，至於撞臉常威，劉洋則開玩笑地稱，「蹭了常威的流量，你們這樣禮貌嗎？怎麼說我也是奧運冠軍，你們以後說話都得注意點。」

劉洋在本屆奧運賽場上以15.300分力壓隊友鄒敬園及對手，順利奪得中國體操隊的首面金牌。他在賽後表示，想拿團體金牌是這三年主要的目標之一，非常遺憾沒有拿到團體的金牌，也有些愧疚，沒有為團體分擔更多壓力，「這個奧運週期，身體負擔增加了很多，備戰中最大困難還是傷病問題，如果可以換的話，我願意用我今天的金牌去換團體的金牌。」