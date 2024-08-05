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金正恩親自設計！　北韓部署250具「新型飛彈發射器」

▲▼。（圖／達志影像）

▲ 金正恩稱這批飛彈發射器是他親自設計。（圖／達志影像）

文／中央社

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領袖金正恩監督運送250具新的戰術彈道飛彈發射器到駐紮在南部邊境的部隊，還說這批武器是捍衛主權的「強大寶劍」。

綜合法新社和路透社報導，北韓中央通信社也提到，「移交250具新型戰術彈道飛彈發射器到邊界軍事單位的儀式」已於昨天在首都平壤舉行，由金正恩主持。

根據報導，金正恩在演說中表示，這批飛彈發射器是「最新戰術攻擊武器」，且是他「親自設計」。

南韓合同參謀本部發言人李成俊（Lee Sung Joon，音譯）在媒體簡報會中說，「我們認為（飛彈發射器）意在不同用途，例如攻擊或威脅南韓…在邊界附近部署，意味著射程不長。」

北韓與南韓的關係正處於多年來最低點之一，北韓不斷執行武器測試，並施放許多垃圾氣球到南韓。

作為回應，南韓則恢復在邊界沿線的宣傳廣播，中止減緩緊張關係的軍事協議，並重啟邊界附近的實彈演習。

北韓中央通信社報導，金正恩演說時表示，在國家遭受洪災之際展示新武器，是「展現黨推動強化國防能力的堅決意志」。

北韓北部地區上月底受到暴雨侵襲，南韓媒體指稱可能有多達1500人喪命。金正恩抨擊這些報導是抹黑污衊北韓形象的「誹謗行動」。北韓聲稱新義州（Sinuiju）地區災情最慘重，但完全無人傷亡。（譯者：曾依璇／核稿：劉文瑜）

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