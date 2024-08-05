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大陸 大陸焦點 特派現場

麟洋摘金！央視「只有轉播40分鐘」　沒播頒獎典禮

文／中央社

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋今天擊敗中國組合梁偉鏗、王昶摘金，央視一再地延後、更改賽事直播時間，直至賽事進行至第2局才切入轉播，全程僅播40分鐘。

王齊麟、李洋於台北時間4日晚對戰梁偉鏗、王昶，中國中央電視台（央視）是否直播這場決賽成為中國社群熱議焦點。央視4日晚上才更新節目表，可以在「CCTV-16奧林匹克頻道」節目表查到「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」。

奧運羽球男雙決賽開打後，「CCTV-16奧林匹克頻道」仍在轉播奧運網球男單決賽，沒有切換到羽球賽事。「直播：巴黎奧運會-羽毛球男雙決賽」原定晚間10時10分播出，先是延至10時30分，又再後延至11時。

在同個時間點，「CCTV-5體育頻道」、「CCTV-5+體育賽事頻道」正播出其他賽事或錄影畫面。中國社群對於直播延後鼓譟，紛紛議論「感覺16套播不了，現在還在直播網球」、「到底播不播啊，開始了嗎」、「不播的，對面td（指台獨），第一局已經結束了」。

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

▲央視巴黎奧運羽球男雙決賽直播時間一再更改，最終僅播40分鐘。（路透社）

「CCTV-16奧林匹克頻道」在賽事進行至第2局時，於晚間11時3分才切換轉播羽球賽事，梁偉鏗、王昶正以2分落後王齊麟、李洋，央視球評轉播時不斷地喊「不到最後、不要放棄」、「我們也會一直相信梁偉鏗、王昶」。

王齊麟、李洋以21比17、18比21、21比19擊敗梁偉鏗、王昶，央視球評在賽事結束後宣布「轉播到此告一段落」，在晚間11時43分結束轉播，沒有轉播接下來的頒獎典禮，全程僅轉播40分鐘。

「#王昶梁偉鏗決賽#」關鍵字在賽事結束後衝上中國微博熱搜第一位，央視新聞官方帳號評論「摘得銀牌！很棒！」，民眾也大多給予梁偉鏗、王昶鼓勵，直言「這場壓力真的很大」、「不應該讓運動員承受這麼大的政治壓力」。

資深足球評論員石明謹數次參與賽事轉播講評，他在4日接受中央社採訪時表示，在奧運賽事轉播上，基本上會以有自己國家選手出賽的賽事為第一優先轉播，其次是這個國家的熱門項目。

對於央視在賽事前夕才更新直播節目表，將巴黎奧運羽球男雙決賽列入，石明謹認為，可能與輿論壓力有關。

▼王昶、梁偉鏗獲得銀牌。（圖／路透社）

▲▼王昶梁偉鏗。（圖／路透社）

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