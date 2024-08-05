十大傑出青年同梯！他送麟洋「順澤宮冠軍帽」　果然又發威

▲埔鹽順澤宮冠軍帽有王齊麟、李洋簽名。（圖／「十傑」宋明哲提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運為台灣奪下首面金牌，成為奧運羽史上首次連莊，全台民眾嗨翻整夜，一同獲選「十大傑出青年」的宋明哲，昨夜守在電視旁，po出有2人簽名照順澤宮冠軍帽，期盼2人再度奪金，而順澤宮也表示，感謝「麟洋」選手沈著冷靜，為台灣勇奪、衛冕羽球男雙金牌。

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▲宋明哲與王齊麟洋戴埔鹽順澤宮冠軍帽合照。

宋明哲曾是軍人、後來轉職擔任彰化縣消防局第三大隊埔鹽消防分隊消防人員，自費百萬、耗時2年半，獨立研發「水面作業型遺體袋」、「山域作業型遺體袋」、「消防車輛出勤安全警示系統」等多項救難裝備，不僅應用於我國救難任務，更應用於 國際災難救援，讓台灣消防名揚世界，與藝人炎亞綸、王齊麟、李洋一同獲選中華民國第60屆「十大傑出青年」。

宋明哲表示，他於2年前獲選十傑後，將冠軍帽送給王齊麟、李洋2人，希望兩人能持續在羽壇發光發熱，在埔鹽順澤宮玄天上帝的庇佑下，一切順遂平安，感謝他們為台灣奪下金牌。

順澤宮因挪威三鐵好手伊登頭戴「埔鹽順澤宮」宮帽奪冠而爆紅，至今已經發放破50萬頂，廟方也經常做社會公益回饋給信眾鄉親，深獲各界好評，全國各地信眾及運動好手，經常到廟參拜祈求平安順利。

順澤宮稍早也在臉書po文，「恭喜，感謝麟洋選手，沈著冷靜，在2024法國巴黎奧林匹克運動殿堂，為台灣勇奪、衛冕羽球男雙金牌。祝褔平安。」