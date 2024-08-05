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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

早跟李洋父預言麟洋配冠軍！　賴清德觀天象「見月亮破烏雲」

▲▼麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

▲麟洋配李洋、王齊麟勇奪巴黎奧運金牌。（圖／路透）

記者皮心瑀、陶本和／台北報導

台灣羽球男雙「麟洋配」，4日在巴黎奧運為中華代表隊拿下本屆首面金牌。在國際記者會結束後，約台灣時間凌晨1點多，總統賴清德也親自致電給王齊麟、李洋道賀，賴清德也提到，在不久前舉辦的總統府音樂會的小故事，李洋的父親就坐在他身旁，此時他抬頭發現月亮突破烏雲，因此告訴李洋父親，這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」，如今他的打氣成真。

李洋、王齊麟抽中籤王，從「死亡之組」之稱的小組賽開始一路奮戰過關，冠軍賽強碰世界排名第1的中國組合，雙方過去5次交手，麟洋配以2勝3敗略居下風，此次對戰中國組合拿下4比2開局，隨後被麟洋配追成4比4。麟洋配在5比5後連掉2分陷入落後，還好很快趕上分數，扳成9比9，並造成對手失誤，再以10比9要回領先。在戰局十分緊繃之下，王齊麟直線下壓得分，讓麟洋配以11比10進入技術暫停。

雙方下半局繼續激烈拉鋸，麟洋配扛住壓力，一波攻勢將比數改寫為15比12，中國組合用光挑戰權，加上被抓發球過高，麟洋配拉開17比13、4分差，掌控了比賽局面，以20比18取得2個賽末點，最終就以21比19拿下關鍵第3局，完成奧運金牌2連霸。

在麟洋配確定摘金後，賴清德先是致電給正在台北車站看直播的王齊麟父親；而據了解，在巴黎的國際記者會結束後，約莫台灣時間凌晨1點多，賴清德更親自致電給選手通話。

賴清德跟李洋提到，在不久前舉辦的總統府音樂會的小故事，當晚李洋的父親就坐在他的身旁一起欣賞音樂，他抬頭發現月亮突破烏雲，因此告訴李洋父親，這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」，如今他的打氣成真了。

賴清德也恭喜王齊麟與李洋精彩表現為國爭光，稱讚他們是台灣的驕傲，他也分享自己今天晚上，就跟台灣民眾一樣全程緊盯比賽為他們加油，他深深以兩位為榮。

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