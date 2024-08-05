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桃園推出暑假必遊行程　「放假囉！來慈湖」浪漫登場

▲桃園推出暑假必遊行程　

▲慈湖紀念雕塑公園。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府觀旅局4日表示，大溪慈湖紀念雕塑公園將於8月9日至9月17日的週末與國定假日舉辦「放假囉！來慈湖」活動，此次特別規劃以七夕與中秋為主題的「兩大節慶週主題夜」，七夕情人週推出浪漫燈光秀，中秋團圓週展演夢幻水舞秀，歡迎民眾親臨這獨有歷史意義的場域，感受不一樣的慈湖新魅力。

▲桃園推出暑假必遊行程　

觀旅局指出，慈湖紀念雕塑公園與慈湖停車場於去年完工後，11月首推復古風「2023慈湖夜來香」活動，帶領大家重溫慈湖夜間水舞光影魅力，今年慈湖觀光質感再升級，推出「放假囉！來慈湖」觀光新概念，結合七夕與中秋兩大傳統東方節慶的浪漫元素，邀請大家8月七夕觀賞浪漫燈光秀，9月中秋再來賞月看水舞。此外，還規劃了諸多週末精彩節目、節慶FUN市集及藝術光造景，非常適合親子、青年、樂齡與熱愛戶外族群的民眾到慈湖休閒玩樂FUN桃園。

▲桃園推出暑假必遊行程　

慈湖紀念雕塑公園去年完成優化，今年以簡單概念「放假囉！來慈湖」為主題，向民眾傳達慈湖是大家周末假日、國定假日、節慶假日的好去處，並在這個概念上打造全新主視覺，運用了象徵低碳的「黃、橘、紅、藍、綠」五種色彩，創建「月影流光、自然生態、裝置藝術、波光舞台、互生共榮、湖光映影」五個符號，標榜慈湖五大觀光定位「低碳環保、健康生態、戶外休閒、創新活力、文化傳承」。

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