買票變付費會員？高嘉瑜控「車庫娛樂」詐騙　北市消保官要查了

▲民進黨前立委高嘉瑜控訴「車庫娛樂」詐騙。（圖／翻攝自Facebook／高嘉瑜）

記者袁茵／台北報導

民進黨前立委高嘉瑜3日指控，電影發行公司「車庫娛樂」詐騙，廣告聲稱買1張電影票149元再送1張電影票，但結果自己購買後卻未獲得贈票，反被自動訂閱付費會員，並在每月凌晨被收取會費，根本是「掛羊頭賣狗肉」。對此，台北市法務局主任消保官楊麗萍回應，將於下週會同主管機關對車庫娛樂進行調查。

針對高嘉瑜批車庫娛樂有限公司廣告聲稱，買1張149元電影票再送1張電影票，結果沒收到贈送票券，反而被綁定刷卡購買199元月租方案一事，楊麗萍表示，民眾若與業者有消費爭議，可向各縣市政府提消費爭議申訴，由縣市政府協助雙方進行個案協調；任何交易包括訂閱月租方案，均須經雙方合意，消費者可主張未明確同意購買月租方案該交易未成立。

楊麗萍提及，該公司設立登記於台北市，北市消保官將於下週會同相關主管機關對車庫娛樂進行調查，請公司說明活動廣告、月租方案相關內容及是否經消費者明確同意訂閱；若涉及廣告不實，將移請公平會查察，若涉及違反《消保法》或《台北市消保自治條例》，將依情節按規定進行處置。

▲台北市法務局主任消保官楊麗萍。（圖／台北市法務局提供）

高嘉瑜3日於臉書發文表示，自己在7月3日於GaragePlay 車庫娛樂上看到新海誠的「秒速五公分」電影重新上映，廣告主打149元再送一張電影票，但要先加入車庫娛樂購票會員APP，沒想到刷卡之後，不僅沒有多送一張電影票，反而是送「Magic Hour Premium月租方案，前30天免費」，當下根本不知道這是什麼東西，也不以為意。

高嘉瑜提及，直到8月3日凌晨3時50分，line pay系統跳出一筆「綠界—車庫娛樂」的刷卡199元，自己回想這是什麼，才終於找到這筆刷卡的源頭，也就是車庫娛樂藉由送電影票吸引加入會員上網購買，事實上根本是掛羊頭賣狗肉，非但沒有送電影票，還用送會員的方式，讓民眾不知不覺被綁訂莫名其妙的會員，之後每個月在App直接收會員費，且刷卡時間還選在一般人熟睡的凌晨3、4點，真的是很怕你發現。

針對高嘉瑜的指控，車庫娛樂回應表示，任何銷售服務都有清楚說明，並符合法規，且訂閱服務模式，包括免費試用、扣款、續扣、取消訂閱等，都與Netflix、Disney等主流訂閱服務無異，「造成高委員的誤會我們深表遺憾」，願意協助高嘉瑜操作APP並取消訂閱。