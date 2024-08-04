100換200！花蓮振興經濟發放兌換「加倍券」　3小時秒殺

▲民眾早上六點多就已展開排隊人龍，不到九點便全部換購完畢。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市集加倍劵發放日期、兌換地點及時間。花蓮縣政府於縣內14處市場推出加倍券活動，共同促進市場經濟、活絡縣內需求，於本週五、六於花蓮縣14處市場再次展開加倍券兌換活動，兌換鄉親十分踴躍，早上6點多就已展開排隊人龍，不到9點便全部換購完畢，市場買氣也絡繹不絕，希望藉此激勵在地消費，活絡市場經濟

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府推出加倍券兌換活動，希望藉此激勵民眾進入市場消費，不僅能享受雙倍的優惠，還能支持在地市場，活絡市場經濟，歡迎縣民家人們於8月9、10日與8月23、24日等4天攜家帶眷到市場兌換加倍券，刺激市場消費。

▲▼市場買氣絡繹不絕，花蓮縣府希望藉「加倍劵」激勵在地消費，活絡市場經濟。

花蓮縣政府指出，縣府除了積極爭取中央資源，並與中央攜手推出一系列振興措施，努力吸引遊客回流，促進地方經濟，本次加倍券活動則透過刺激花蓮內需市場，支持在地市場攤商，帶動市場庶民經濟，歡迎鄉親朋友們共襄盛舉，感受這次活動帶來的實益與優惠。

▲花蓮市集加倍劵發放日期、兌換地點及時間。

花蓮市中華市場主委鄭元漳非常感謝縣府舉辦這次的加倍券活動，成功將更多人潮拉進市場，為市場注入更多消費活力，無疑是對市場的一大支持，帶來顯著的消費提升，讓攤商更有信心經營撐過這一次地震與颱風的衝擊，享受加倍券帶來的實質幫助。

下週活動將於8月9日（五）、10日（六）限量兌換，參與活動的市場包括花蓮市的重慶、中華、大同、復興、中山（市8）、美崙市場，吉安鄉的仁里、慶豐、三角、黃昏市場，新城北埔市場，中區的鳳林中華市場，南區的玉里市場及富里市場。早市發放時間為上午8點至10點、午晚市發放時間為下午3點至5點，民眾可持100元現金兌換面額200元的加倍券，每人每日每市場限兌換一次，數量有限，換完為止。歡迎大家一起共襄盛舉，相關活動資訊請參考花蓮觀光粉絲團FB專頁及花蓮觀光資訊網。

