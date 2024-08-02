百元消費享雙倍！花蓮發出2萬張市集加倍券　14處市場可消費

▲花蓮市集加倍劵發放日期、兌換地點及時間。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於縣內14處市場推出加倍券活動，共同促進市場經濟、活絡縣內需求，已於7月19日、20日發放2天，共約2萬張加倍券並成功將縣民朋友帶進市場。上週因凱米颱風而暫停一次，將於本週五、六於花蓮縣14處市場再次展開加倍券兌換活動，歡迎鄉親朋友再一起來換好康。

參與活動的市場包括花蓮市的重慶、中華、大同、復興、中山（市8）、美崙市場，吉安鄉的仁里、慶豐、三角、黃昏市場，新城北埔市場，中區的鳳林中華市場，南區的玉里市場及富里市場。早市發放時間為上午8點至10點、午晚市發放時間為下午3點至5點，民眾可持100元現金兌換面額200元的加倍券，每人每日每市場限兌換一次，數量有限，換完為止。

花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府推出加倍券兌換活動，希望藉此激勵民眾進入市場消費，不僅能享受雙倍的優惠，還能支持在地市場，活絡市場經濟，歡迎縣民家人們於8月2、3日、8月9、10日與8月23、24日等6天攜家帶眷到市場兌換加倍券，刺激市場消費。

花蓮縣政府觀光處長張志翔指出，縣府除了積極爭取中央資源，並與中央攜手推出一系列振興措施，努力吸引遊客回流，促進地方經濟，本次加倍券活動則透過刺激花蓮內需市場，支持在地市場攤商，帶動市場庶民經濟!上週因颱風關係暫停，各市場現已經整理好環境，準備好了，歡迎鄉親朋友們共襄盛舉，感受這次活動帶來的實益與優惠。

花蓮市中華市場鄭元漳主委表示非常感謝縣府舉辦這次的加倍券活動，為市場注入更多消費活力，無疑是對市場的一大支持，帶來顯著的消費提升，讓攤商更有信心經營撐過這一次地震與颱風的衝擊，享受加倍券帶來的實質幫助。

本週活動將於8月2日（五)、3日（六）限量兌換，歡迎大家一起共襄盛舉，相關活動資訊請參考花蓮觀光粉絲團FB專頁及花蓮觀光資訊網。

