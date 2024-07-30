巴黎奧運選手村太爛！房間沒冷氣、6成是素食　南韓泳將直接搬走

▲各國選手們抱怨，巴黎奧運選手村的床非常難睡，且房間沒有安裝冷氣。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運如火如荼展開，不過從籌備到開幕典禮卻鬧出各種笑話，諸如塞納河水質問題、將南韓隊介紹成北韓、阿根廷選手出賽時螢幕掛上五星旗等。雖然法國追求綠能和環保，但各國運動員皆無法忍受「沒有裝冷氣」的選手村、紙板床墊，以及奧運提供的餐食高達6成是素食。

根據《每日郵報》，美國女子網球運動員高夫（Coco Gauff）曾以青少年球員身分（19歲）獲得首個大滿貫冠軍，年少成名的她代表美國出戰巴黎奧運，然而當她抵達巴黎奧運選手村時，不禁被眼前的景象嚇壞，因為在這座耗資16億美元打造的新場館內，她居然得被迫和其他10名隊友共用一間浴室，其中5人最後收拾行李離開。

報導指出，巴黎奧運的主辦單位致力於將本屆奧運打造成追求永續觀念的一場運動會，因此在任何領域都考量到綠能和環保概念，然而因為巴黎積極追求環保概念，導致各國選手被迫在惡劣的環境下突破本能、追求更加卓越的成績，這也意味著直到目前為止，很少有打破世界紀錄的成績出現。

美國體操運動員理查德（Frederick Richard）甚至被迫將自己的床墊搬進奧運選手村，因為那裡提供的床實在是太少了。他曾於上周表示，每個人都在抱怨床鋪，「我已經專程訂了一張床，運送到這裡來，所以我從一開始就能有舒適的床」。

▲巴黎奧運選手村餐廳。（圖／路透）

不僅選手的睡眠品質無法獲得保障，就連提供給運動員的吃食也是一大問題，傳言60%的食物是素食，對於以肉類為主食的選手無疑是一大困擾。法國體育報紙《隊報》（L'Équipe）指出，周六早餐的雞蛋、烤肉竟然還是「限量供應」，一些人抱怨分量不夠。

澳洲游泳女將蒂特馬斯（Ariarne Titmus）在奧運感到筋疲力盡，在經過27日400米自由式比賽後，她認為正是因為選手村提供的餐食太差，才會阻礙她在比賽上發揮真正實力、打破世界紀錄。

▲巴黎奧運選手村國際區塞納河畔風光。（圖／記者簡名杉攝）

澳洲游泳選手馬格努森（James Magnussen）抨擊巴黎奧運，「之所以缺乏突破世界紀錄，得歸咎於主辦國追求環保、碳足跡、素食至上的心態。因為他們在奧運章程規定，選手村提供的食物當中，素食必須占60%。開幕式前一天，他們就把村裡的肉類、奶製品都賣光了。他們沒有預料到，許多運動員會選擇肉類和奶製品。」

另外，各國選手們前往體育場、競技場、賽車場等場館途中，也沒有任何VIP待遇，他們必須和一般人一樣，在承受酷熱天氣的狀態下，搭乘大眾交通工具。大韓游泳聯盟（KSF）表示，目前已經有6名南韓游泳選手離開選手村，搬進游泳場館附近的一間飯店，距離巴黎拉德芳斯體育館只需徒步5分鐘。