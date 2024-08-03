外媒爆Google折疊新機實機外流　網看紙袋抓地點竟是台灣星巴克

記者蘇晟彥／綜合報導

Google 預計將在8誒中舉辦新品發表會，其中在今年打得火熱的「折疊機大戰」Google也以二代摺疊Pixel 9 Pro Fold 參戰，但近日外媒就爆料，Pixel 9 Pro Fold實體機在台灣星巴克被發現，也是全球第一次有「實機曝光」的外流照，同時根據外型細節，確認為全新機。

▼ Pixel 9 Pro Fold被爆料在台灣星巴克曝光。 。（圖／翻攝自Android Authority ）



據外媒報導，距離Google新品發表會僅剩2週，但就有群組流出在台灣星巴克有民眾直接使用「Pixel 9 Pro Fold」，而根據外型、細節等考證，包含背面醒目的「G」標誌、機身顏色應為黑曜石（黑色）型號，從照片上也有點難判斷整體厚度，但外媒強調，從外觀上看起來，如果沒有保護殼的話，平放在桌面上可能會「有些不穩」，而能確認的是這張照片從台灣某處的星巴克所拍攝，且是二代折疊手機Pixel 9 Pro Fold。

但由於近期Google Pixel 9 Pro Fold的資料已經大量外洩，再過幾週這款手機就會正式上市，與三星、小米、motorola一起加入「折疊機大戰」，而這次也確認台灣官網將會直接上市，並不需要透過代購購買。