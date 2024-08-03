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八卦山20盞路燈不亮...台電檢測全正常　今晚鬼門開！民眾喊恐怖

▲彰化八卦山區有20盞路燈全滅。（圖／台電提供）

▲彰化八卦山區三芬路往民俗村有20盞路燈全滅，維修人員緊急搶修。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦山區、花壇鄉三芬路往139縣道方向，周邊約有20盞路燈停電已超過一個禮拜，一到晚上山區一片漆黑，行經時僅能使用車燈照射，膽顫心驚，停電區域跨彰化市、花壇鄉及芬園等3鄉鎮，詭異的是台電多次前往測試也是通電正常，終於在日前找出問題，懷疑是公所自備的路燈開關跳脫，已通知公所派員維修。

有民眾在臉書「彰化人大小事」po文，指出三芬路過了台灣民俗村往139方向，已有一段時間完全黑暗，路燈都沒亮，台電接獲通報後，也陪同到現場開電表測試，一切正常，就連台電人員也不清楚為何會沒通電？」

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台電表示，從彰化市經過花壇至芬園，分屬3個不同鄉鎮管轄，民眾所指的路燈位於市區與花壇的交接處，共約有20盞路燈不亮，8月1號晚上20時19分許，會同公所人員到場處理。

▲路燈通電測試一切正常。（圖／台電提供）

▲八卦山路燈不亮，台電前往測試，發現路燈通電一切正常，也有部分路燈運作正常。（圖／台電提供）

台電指出，到達現場後當場量測供電電壓，沿線供電正常，疑為轄內公所自備路燈開關有跳脫，目前台電已通知公所，今天三芬路沿線已有人員放置三角錐，在路旁搶修。

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