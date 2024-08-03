「品田牧場」LINE狂發優惠！　官方急聲明：帳號被盜用

▲品田牧場的LINE帳號金天突然狂發詐騙訊息，造成許多消費者困擾。（示意圖，翻攝自品田牧場官網）

圖文／鏡週刊

王品集團旗下的品牌「品田牧場」主打炸豬排餐點，在全台已有多間分店。今（3）日該品牌的LINE帳號突然狂發詐騙訊息，許多加LINE的顧客都有收到。對此，品田牧場於官方臉書釋出聲明，強調經確認為後台系統人員LINE帳號被盜用，非官方所發布，請民眾勿理會。

隨著網路跟智慧型手機普及，越來越多品牌都會利用LINE來宣傳、行銷。品田牧場這幾年就不斷鼓勵消費者加入品牌LINE帳號，除了可獲得好康優惠外，之後還可以在第一時間就獲得相關優惠資訊。

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▲品田牧場的LINE帳號金天突然狂發詐騙訊息，造成許多消費者困擾。

不過今天陸續有消費者收到奇怪訊息，內容用簡體字寫著「您的订单无法送达！请按此链接重试」，甚至還強調是「順豐速運」，後來又出現「不要错过获得 $PEPE2.0 空投的机会。请点击这个链接」等詭異連結。

對此，品田牧場於官方臉書釋出聲明，強調經確認為後台系統人員LINE帳號被盜用，非品田牧場官方所發布，請民眾勿理會。他們也已委請系統商進行全面性資訊盤查，期能讓消費者多一分保障與安心。若有任何疑慮，敬請洽詢品田牧場客服專線：0800-216-008。亦可向警政署165反詐欺專線、警政署165反詐騙系統檢舉。

▲品田牧場LINE傳詐騙連結，該品牌於官方臉書釋出聲明。（翻攝自品田牧場臉書）



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