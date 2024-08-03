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社會 社會焦點 保障人權

物流司機送貨車沒鎖...他偷走手機　離譜瞎扯：神祕聲音叫我偷

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正一分局日前接獲線報，有1名物流司機開貨車送貨，為了貪圖方便，竟然送貨時沒有將車門上鎖，1名男子見有機可乘，拉開車門偷走司機放在車上的手機，警方獲悉後調閱監視器，最後在7月底將人通知到案，訊後依照竊盜罪嫌函送。

警方調查，45歲的陳姓物流貨車司機，日前在北市中正區沿路送貨，但是因為下車送貨貪圖方便，竟然沒有將車門上鎖，孰料，1名45歲的鄭姓男子見有機可乘，將車門拉開伺機偷走車上的iPhone手機，陳男回來後發現手機遭竊，立刻跑到派出所報案。

▲▼男子拉開貨車門偷走手機，到案表示「有個神祕的聲音叫我去偷」。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子拉開貨車門偷走手機，到案表示「有個神祕的聲音叫我去偷」。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後調閱監視器，發現鄭姓男子形跡鬼祟，後來直接拉開車門偷走手機，立刻調閱監視器追查，先比對出鄭姓男子特徵，沿路調閱鄭姓男子移動路線，最後發現鄭搭乘捷運鎖定悠遊卡卡別，確認鄭嫌身分，並在7月底通知鄭姓男子到案說明。

鄭姓男子到案後看到監視器坦承犯行，表示是「有個神祕的聲音，叫我去偷手機」，警方當場聽了相當無言，訊後依照規定函送，並且呼籲，駕駛人不在車上，亦無其他人看顧，離開時應將車門上鎖，並將貴重物品隨身攜帶，以免有心人士覬覦遭受損失。

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