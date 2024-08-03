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冷氣、電視遙控器按了沒反應？可用「手機檢查信號」最常失靈原因曝

文／妞新聞

冷氣、電視機大多依賴遙控器操控，但很多時候都會發現遙控器突然失靈，想開冷氣都要不斷重試。日媒分享了一個方法，如何判定冷氣機和電視機的遙控器是否仍能運作，以及應對策略。

遙控器失靈的常見原因

當冷氣機或電視機的遙控器失靈時，首先需要考慮的是電池問題。這是最常見的原因。電池電量不足或接觸不良都會導致遙控器無法正常工作。如果更換電池後遙控器仍無反應，則需要進一步檢查遙控器的信號發射情況。

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檢查遙控器的信號

日媒「cojicaji」的專家分享，想檢查遙控器信號是否正常發射，可以使用手機的相機功能。首先，打開手機的相機功能，iPhone需要使用前置鏡頭，因為後置鏡頭有紅外線過濾器。將遙控器的發射端對準相機鏡頭，按下遙控器上的按鈕。如果遙控器正常工作，發射端應該在相機畫面中顯示出紅外線光點。如果看不到光點，則說明遙控器可能存在問題。

重新設置遙控器

如果遙控器能發出信號但仍無法控制設備，可能是遙控器設置錯誤或設備接收問題。此時可以嘗試重置遙控器。打開遙控器的電池蓋，按下重置按鈕。如果遙控器上沒有重置按鈕，可以嘗試取出電池數分鐘後重新安裝。查看冷氣機或電視機的設定菜單，確保紅外線接收功能開啟。確保設備的紅外線接收端沒有被灰塵或物體遮擋，必要時用乾淨的布輕輕擦拭。

當確定遙控器失靈且無法修復時，可以採取一些應急措施。利用冷氣機或電視機上的手動按鈕進行基本操作。許多新款的家電都支持智能控制，下載相應的手機App（如冷氣機或電視機的官方App），通過手機進行操作。如果確認遙控器故障無法修復，建議購買新的遙控器，可以通過設備的官方網站或第三方零售商購買。

文章授權轉載自《香港01》 

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