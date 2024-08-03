完封德國！南韓在奧運射箭混合賽「再度摘金」 　男女挑戰三冠王

▲金優鎮在巴黎奧運男子射箭團體賽為南韓奪下金牌。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

2024巴黎奧運於當地時間7月26日盛大登場，如今賽事已經進入第7天，南韓隊在射箭混合團體賽奪下金牌，金優鎮、林是見兩位選手在金牌賽中以6比0的成績完封德國，兩人有望在此次奧運成為「三冠王」，就連外媒記者都好奇為何南韓如此擅長射箭，是否與過去強調騎射傳統的歷史有關。

根據《韓聯社》，南韓在巴黎奧運射箭混合團體賽中，派出32歲的金優鎮（男）、21歲的林是見（女），繼16強賽中擊敗中華隊、8強賽中擊敗義大利隊，並於4強賽中擊退印度隊後，在當地時間2日的金牌賽中，以6比0（38-35 36-35 36-35）的成績完封德國隊，是繼2021年東京奧運射箭混合賽成為正式比賽項目後，南韓再度在這項目奪下金牌。

據悉，2021年東京奧運的射箭混合團體賽中，由金濟德、安山為南韓摘金。

▲林是見（中）在巴黎奧運射箭女子團體賽為南韓奪下金牌。（圖／達志影像）

金優鎮目前是男子個人反曲弓世界紀錄持有者，他在巴黎奧運射箭男子團體賽中奪下金牌，並在此次混合團體賽再度奪下金牌，而在之後的個人賽中，若能又奪得金牌，將會成為本屆奧運「三冠王」；至於林是見，則同樣也在女子團體賽中奪下金牌，接下來的個人賽賽事中，也有望成為「三冠王」。

在每逢4年舉辦一次的奧運賽事中，對於每每能夠在射箭賽事中奪得佳績的南韓隊，外國媒體總是相當驚訝。就連日本媒體也問道，「您認為韓國隊為何如此擅長射箭？是否因為從朝鮮時代、甚至從高句麗時期，韓國人就擅長射箭？」

對此，金優鎮回道，「韓國在射箭的發展上具有相當穩固的一套體制，從國小到高中，甚至是職業競賽上，所有選手都是勇往直前。也因為有公正的大韓射箭協會存在，所有選手才能在不靠作弊的情況下，平等站在同一個位置上競爭。」

金優鎮表示，「大韓射箭協會會長（現代汽車集團會長鄭義宣）相當關注射箭，他相當苦惱到底該如何讓南韓保住世界冠軍的頭銜。」