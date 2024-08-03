超商美式拿鐵咖啡、冰品雪糕「買1送1」！周末優惠小確幸必收

▲超商周末優惠懶人包！狂賀羽球男雙「麟洋配」奧運晉級，萊爾富大杯咖啡買1送1。（圖／業者提供）
記者林育綾／綜合報導
趁周末療癒連日上班的疲憊！超商推出優惠小確幸，萊爾富為慶賀台灣羽球男雙「麟洋配」奧運晉級，推出大杯美式、拿鐵、冰品雪糕「買1送1」；全家便利商店則有霜淇淋不限口味「買1送1」；美廉社也有大杯美式「買1送1」、OKmart聯名款「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。
▲全家霜淇淋周末不限口味「買1送1」。（圖／業者提供）
★全家
●「全家康康5」即日起至8月4日優惠
隨買跨店取：
舒跑 energy能量飲料，買1送1（原價39元）
可口可樂纖維+，買1送1 （原價35元）
芒果百香雪酪冰棒，買1送1（原價40元）
海尼根星銀啤酒500ml，2件85元（原價69元）
門市：
Famiice 霜淇淋不限口味，買1送1（原價49元）
▲「全家康康5」在8月4日前推出好康優惠。（圖／業者提供）
★萊爾富
●「麟洋配」晉級優惠，即日起至8月3日：
Hi café大杯美式咖啡，買1送1（原價45元）。
Hi café大杯拿鐵咖啡，買1送1（原價55元）。
濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕，任選買1送1（原價40元）。
▲慶祝「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運晉級，萊爾富推出咖啡買1送1。（圖／業者提供）
●萊爾富即日起至8月4日：
草莓風味茶歐蕾，買1送1。
農心辛拉麵(香辣雞肉風味)，買1送1。
生活泡沫奶茶/花茶 330ml，任選第2件5元。
多喝水STAY COOL 酷涼礦物質補給飲，買2送1。
★美廉社
●即日起至8月4日周末優惠：
大杯經典美式買1送1（原價45元）
紐西蘭金圓頭奇異果，3顆69元
▲美廉社周末優惠。（圖／業者提供）
●即日起至8月6日：
台灣啤酒美廉社18周年紀念罐 330ml，6罐169元。
皇家卡帕基金牌啤酒500ml、Bali Hai峇里假期拉格啤酒4.9% 500ml，任選3罐99元。
維大力汽水2L，任選2瓶69元。
樂事洋芋片組合包4入，每袋促銷59元 多力多滋起司組合包4入，每袋促銷59元。
＊禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒
★7-ELEVEN
●即日起到8月20日：
「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，指定門市購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，包括：百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）共4款，通通只要100元。
▲7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」，4款調酒組合優惠。（圖／業者提供）
＊禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒
★OKmart
即日起至8月6日：
OKmart 慶賀麟洋配取得金牌戰門票，全台門市OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。
▲OKmart慶賀麟洋配取得金牌戰門票，推出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。（圖／業者提供）
即日起至8月7日：
奧運賽事期間，全台OKmart門市購買指定飲料、冰品任2件，即享抽抽樂一次，任4件抽抽樂兩次，以此類推。有機會抽中「折5元、95折、89折、79折、69折」，還有最高折數「1折優惠」。
▲OKmart即日起至8月7日期間，購買指定飲料、冰品「任2件抽抽樂」，最高折數1折。（圖／業者提供）
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