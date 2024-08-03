超商美式拿鐵咖啡、冰品雪糕「買1送1」！周末優惠小確幸必收

▲超商周末優惠懶人包！狂賀羽球男雙「麟洋配」奧運晉級，萊爾富大杯咖啡買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

趁周末療癒連日上班的疲憊！超商推出優惠小確幸，萊爾富為慶賀台灣羽球男雙「麟洋配」奧運晉級，推出大杯美式、拿鐵、冰品雪糕「買1送1」；全家便利商店則有霜淇淋不限口味「買1送1」；美廉社也有大杯美式「買1送1」、OKmart聯名款「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。

▲全家霜淇淋周末不限口味「買1送1」。（圖／業者提供）

★全家

●「全家康康5」即日起至8月4日優惠

隨買跨店取：

舒跑 energy能量飲料，買1送1（原價39元）

可口可樂纖維+，買1送1 （原價35元）

芒果百香雪酪冰棒，買1送1（原價40元）

海尼根星銀啤酒500ml，2件85元（原價69元）

門市：

Famiice 霜淇淋不限口味，買1送1（原價49元）

▲「全家康康5」在8月4日前推出好康優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●「麟洋配」晉級優惠，即日起至8月3日：

Hi café大杯美式咖啡，買1送1（原價45元）。

Hi café大杯拿鐵咖啡，買1送1（原價55元）。

濃巧脆脆雪糕、焦糖脆脆雪糕，任選買1送1（原價40元）。

▲慶祝「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運晉級，萊爾富推出咖啡買1送1。（圖／業者提供）

●萊爾富即日起至8月4日：

草莓風味茶歐蕾，買1送1。

農心辛拉麵(香辣雞肉風味)，買1送1。

生活泡沫奶茶/花茶 330ml，任選第2件5元。

多喝水STAY COOL 酷涼礦物質補給飲，買2送1。

★美廉社

●即日起至8月4日周末優惠：

大杯經典美式買1送1（原價45元）

紐西蘭金圓頭奇異果，3顆69元

▲美廉社周末優惠。（圖／業者提供）

●即日起至8月6日：

台灣啤酒美廉社18周年紀念罐 330ml，6罐169元。

皇家卡帕基金牌啤酒500ml、Bali Hai峇里假期拉格啤酒4.9% 500ml，任選3罐99元。

維大力汽水2L，任選2瓶69元。

樂事洋芋片組合包4入，每袋促銷59元 多力多滋起司組合包4入，每袋促銷59元。

＊禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒

★7-ELEVEN

●即日起到8月20日：

「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，指定門市購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，包括：百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）共4款，通通只要100元。

▲7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」，4款調酒組合優惠。（圖／業者提供）

＊禁止酒駕，未滿18歲請勿飲酒

★OKmart

即日起至8月6日：

OKmart 慶賀麟洋配取得金牌戰門票，全台門市OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。

▲OKmart慶賀麟洋配取得金牌戰門票，推出「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1。（圖／業者提供）



即日起至8月7日：

奧運賽事期間，全台OKmart門市購買指定飲料、冰品任2件，即享抽抽樂一次，任4件抽抽樂兩次，以此類推。有機會抽中「折5元、95折、89折、79折、69折」，還有最高折數「1折優惠」。

▲OKmart即日起至8月7日期間，購買指定飲料、冰品「任2件抽抽樂」，最高折數1折。（圖／業者提供）