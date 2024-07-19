迎大暑！7-11咖啡、霜淇淋、思樂冰「通通第2件10元」　限時快買

▲迎接大暑（7月22日），7-11門市自今日起推出超豐富大暑優惠，炎炎夏日必吃的霜淇淋全口味特價「第2件10元」。（圖／記者周姈姈攝）



記者周姈姈／綜合報導

下周一（7月22日）就是24節氣中的「大暑」，是整年中最熱的時候，當然要大喝冰涼的飲料或吃冰解暑！7-11就從今（19）日起祭出連續4天大暑優惠，多款咖啡飲品、霜淇淋、思樂冰通通可享「第2件10元」，熱天吃最開胃的涼麵也特價單件95折。

7-11門市自今日至7月22日推出超豐富大暑優惠，咖啡飲品有CITY CAFE特大美式／特大拿鐵／特大西西里檸檬咖啡／特大西西里風檸檬氣泡咖啡／香橙果纖風味氣泡咖啡、CITY TEA冰淇淋紅茶／香橙果纖風味冰茶、CITY PEARL香橙果纖風味氣泡凍飲，以上通通可享「同品項第2杯10元」。

▲7-11多款CITY飲品也下殺「第2杯10元」。（圖／7-11提供）



冰品有霜淇淋全口味／思樂冰全口味皆可享「同品項第2杯10元」、LOTTE爽冰淇淋全品項任選加10元多1件；涼麵全系列下殺單件95折。

不僅如此，7-11門市自今日至7月21日再加碼「超值五六日」滿額立折活動，只要購買指定CITY系列飲品、飲料、零食、冰品、甜點等商品，單筆消費滿250元，憑icashpay立折35元、憑OPEN錢包或icash2.0立折25元。

萊爾富門市自即日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，共有7大品項下殺折扣，分別為Hi café醇脆黑糖拿鐵買1送1、伊藤園TEAS TEA（蘋果紅茶／蜜桃紅茶）任選第2件5元、樂法果醋420ml（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜）任選買2送2、海尼根啤酒500ml四入組特價199元、SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒350ml特價2件199元、農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1、味味A香辣海鮮湯麵買1送1。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲萊爾富「限時殺5日」優惠一次看。（圖／萊爾富提供）

