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限時快買！全家霜淇淋買1送1爽吃　咖啡飲品第2杯10元

▲▼全家咖啡、全家私品茶。（圖／全家提供）

▲全家自即日起至7月21日推出會員限定優惠，包含Let’s Café特大經典拿鐵／搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」可享同品項第2杯10元、農心辛炒麵指定品項任選買1送1等。（圖／全家提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

把握便宜補貨了！全家自即日起至7月21日推出會員限定優惠，夏天一定要喝的冰涼咖啡飲品特價第2杯10元，超夯韓國辛炒麵也可享買1送1；另外，全家還有「康康5」活動，Fami!ce霜淇淋直接下殺買1送1爽吃。

全家本周會員限定優惠自即日起至7月21日登場，門市超多商品下殺折扣，包含Let’s Café特大經典拿鐵／搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」可享同品項第2杯10元、農心辛炒麵指定品項任選買1送1、杜老爺雙倍巧克力甜筒加10元多1件等，詳細優惠資訊可看附圖。

▲▼全家本周優惠。（圖／全家提供）

▲全家會員限定優惠一次看。

不僅如此，全家「康康5」活動也將在7月19日至7月21日開跑，Fami!ce霜淇淋、杜老爺藍莓優格雪糕、FamiCollection旨味日式綠、桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲（任選）通通可享「買1送1」，還有海尼根啤酒330ml（4入裝）也特價2件285元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。

▲▼全家本周優惠。（圖／全家提供）

▲全家「康康5」活動祭出4大商品買1送1，海尼根啤酒330ml（4入組）也特價2件285元。

萊爾富門市自即日起至7月21日推出「限時殺5日」活動，共有7大品項下殺折扣，分別為Hi café醇脆黑糖拿鐵買1送1、伊藤園TEAS TEA（蘋果紅茶／蜜桃紅茶）任選第2件5元、樂法果醋420ml（蘋果蜂蜜／桂花蜂蜜）任選買2送2、海尼根啤酒500ml四入組特價199元、SUNMAI金色三麥蜂蜜啤酒350ml特價2件199元、農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1、味味A香辣海鮮湯麵買1送1。

▲▼萊爾富冰塊杯、萊爾富優惠。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富「限時殺5日」優惠一次看。（圖／萊爾富提供）

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