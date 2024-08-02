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快訊／嘉義朴子2機車碰撞！1騎士倒地無心跳　送醫搶救不治

▲▼嘉義縣朴子市文化南路2機車車禍，1男送醫搶救不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣朴子市文化南路2機車車禍，1男送醫搶救不治。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導

嘉義縣朴子市文化南路處今(2日)上午8時傳出一起嚴重車禍，警方初步了解，現場2部機車發生碰撞，救護人員抵達時，75歲的男性騎士已經沒有呼吸心跳；另名23歲的男性騎士則是肢體外傷，意識清楚，分別送往朴子醫院及長庚醫院。初步了解，該名75歲男騎士到院前就已經沒有生命徵象，經搶救38分鐘後仍於上午8時58分宣告不治。詳細事故原因、肇責歸屬尚待進一步調查釐清。

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