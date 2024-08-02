8微罪不開放檢舉後「首周罰單反暴增2萬件」　交通部揭原因　

▲檢舉項目限縮後首周，違規開罰件數反增加。（示意資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年6月30日起，路口、公車站、併排等臨停，及騎樓違停、騎車講手機等8項交通微罪不開放民眾檢舉，但警方仍可取締。交通部今公布統計，新法上路後，首周民眾檢舉數量減少3萬件，但警方取締違規卻增加2萬多件，警方執法強度沒降低。

《道路交通管理處罰條例》修正新制6月底上路，路口、公車站、併排等臨停，以及騎樓違停、騎車講手機、倒車未顯示燈光或不注意行人、大型車道車無人在後指引等，總計有8項交通微罪不開放民眾檢舉，不過警方仍可針對相關違規取開罰。

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檢舉限縮6月底上路後，檢舉量出現下滑，不過違規開單卻增加了。交通部長李孟諺指出，檢舉項目限縮後，違規告發件數和罰單總件數反而增加，主要是因為警方執法強度提高，且很多是屬於逕行告發，科技執法和違規照相取締也佔很高比例。

▲交通部長李孟諺。（圖／記者李姿慧攝）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，6月30日檢舉和記點項目調整之後，外界比較擔心執法強度會較低。

林福山進一步指出，實際上依據新舊法實施前後數據來看，6月30日前一周交通違規舉發了24萬件，檢舉限縮等新法實施後，首周舉發達26萬件。

林福山說明，檢舉項目限縮前一周，警方受理了13萬件民眾檢舉，新法上路後一周檢舉量為10萬件，民眾檢舉變減少，但取締舉發件數反而增加2萬多件，主要是因應新法，也請警政署針對安全維護重點加強執法，警方的執法強度並沒有降低。