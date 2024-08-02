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大陸 大陸焦點 特派現場

中國房市積弱　陷財困房企萬科推「買一送一」

▲▼中國大陸房市,工地,建設。（圖／路透社）

▲中國房市低迷。（圖／路透社）

文／中央社台北2日電

陷入財政困難的中國房企萬科近日在廣東東莞的一個建案推出「買一送一」優惠，向購買東莞住宅的客戶，贈送該公司在惠州另一個建案的住宅。分析指出，房市成交量少導致房企的營銷手段層出不窮。

澎湃新聞今天報導，東莞萬科的「中天．世紀水岸」項目針對140平方公尺（約42坪）以上大戶型房源推出「買一送一」活動，即購買東莞該項目房源可獲贈萬科位於惠州另一個建案的一間公寓房。

東莞萬科於1日就「買一送一」活動回應，指用於「買一送一」活動的特價房源有限，目前該銷售活動已經結束，也沒有強制捆綁銷售。

▲▼天津建築物全景,中國房市,中國房地產。（圖／路透）

據「中天．世紀水岸」項目銷售人員介紹，該項目的89平方公尺至195平方公尺的房源均有在售，具體折扣可至項目售樓處具體了解。針對不同戶型、不同樓層，價格的優惠都不一樣，目前售價每平方公尺人民幣3萬元左右（約新台幣13.6萬元）。

根據房天下網站數據，該項目均價每平方公尺3萬5000元，部份低至每平方公尺2萬5000元，總價在每間住宅250萬至750萬元。

中指研究院監測數據顯示，2024年上半年東莞新房住宅成交7629間，年降46%，月均成交不足1300間，相比2023年上半年月均成交減少1000間左右，公寓類市場成交也持續維持低位運行，庫存壓力較大。

中指研究院華南分院研究主管陳雪強指出，當前東莞房地產市場整體仍處在築底階段，市場觀望情緒仍較濃厚。

▲▼中國房市,中國房地產,中國房產。（圖／路透）

報導表示，萬科並非第一家推出「買一送一」的開發商。今年4月，北京通州招商璀璨公元項目在清明假期推出購房「買一送一」活動，買77平方公尺的兩房住宅，免費送一間煙台108平方公尺海景現房。

在這之前，深圳龍華區的富基雲瓏府項目也曾推出「買一送一」活動，即買一間雲瓏府房子，送東莞一間住宅的部分頭期款或開發商旗下深圳大鵬區的一間統建住房。

陳雪強認為，成交量少導致房企的營銷手段層出不窮，最普遍是房源提供特價、購房享折扣、購房送家電、送物業費、送車位等。

他指出，購房「買一送一」比較吸引眼球，短期內能吸引客戶參觀及買房，但還要看贈送房子的位置，及未來出售或出租有沒有市場。

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