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中國「競走美女」楊家玉奪金　她：最後幾圈教練讓我笑著走

▲楊家玉在奧運女子20公里競走項目中摘金。（圖／路透）

▲楊家玉最終笑著跑向終點。（圖／路透社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國「競走女神」楊家玉1日在巴黎奧運女子競走20公里的比賽中，以1小時25分54秒完賽，第一個衝過終點，奪得金牌，這也是中國隊在巴黎奧運的第11面金牌。她在賽後分享比賽時刻，「最後三、四圈教練讓我笑著走完。」

綜合陸媒報導，楊家玉透露，其實她這次比賽的戰術在賽前的一個晚上才做出了臨時調整，「開始的戰術不是這樣的，是讓我跟隨10公里，然後再出去看自己的速度和加速情況，不過，臨時發生了一些改變，帕導（教練）就覺得，今天就想讓我放開根據自己的狀態去臨場發揮。」

▲楊家玉在奧運女子20公里競走項目中摘金。（圖／路透）

▲楊家玉在奧運女子20公里競走項目中摘金。（圖／路透社）

楊家玉表示，「其實還有最後三四圈的時候，我還是很緊張的，但是教練就在賽道邊上喊我放鬆，叫我相信自己，然後讓我笑著，跟著帕特里齊奧練了8個多月，收穫很多，從心理上也幫助我突破了瓶頸。」

楊家玉說道，自己被粉絲稱作「競走美女」，「我不要只是長得漂亮，我想要我的成績漂亮，這場比賽，我只是想展現出一個自信的自己。」

▲楊家玉在亞運奪得金牌。（圖／翻攝自微博／楊家玉）

▲楊家玉在亞運奪得金牌。（圖／翻攝自微博／楊家玉）

楊家玉的教練、義大利競走名將帕特里齊奧就說，「她是為比賽而生的人，她一上賽場，眼神是可以殺死人的……正常的運動員訓練到100%，賽場上不一定能發揮到100%，但她不一樣，她能發揮到150%。」

報導指出，楊家玉在亞運、世錦賽、奧運都摘得了金牌，實現了大滿貫。身為世界紀錄保持者的她，2017年在倫敦田徑世錦賽上，以1小時26分18秒的成績，奪得女子20公里競走的金牌，創造了個人最佳成績。

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