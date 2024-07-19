今天就買！全家「4大品項買1送1」有霜淇淋　咖啡飲品第2杯10元

▲全家「康康5」活動自今日至7月21日開跑，Fami!ce霜淇淋、杜老爺藍莓優格雪糕、FamiCollection旨味日式綠、桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲（任選）通通可享「買1送1」。（圖／全家提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

今天就衝全家買！全家從今（19）日起推出連續3天「4大商品買1送1」優惠，包含霜淇淋、雪糕，天氣熱一定要買來吃；另外，全家還有會員限定優惠，超多商品特價，例如有指定咖啡飲品「第2杯10元」、韓國超夯辛炒麵「任選買1送1」，絕對要把握便宜囤貨。

全家「康康5」活動自今日至7月21日開跑，Fami!ce霜淇淋、杜老爺藍莓優格雪糕、FamiCollection旨味日式綠、桂格美顏膠原莓果飲／補氣養蔘蜂蜜飲（任選）通通可享「買1送1」，還有海尼根啤酒330ml（4入裝）也特價2件285元。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。未滿18歲請勿飲酒。



▲全家「康康5」活動祭出4大商品買1送1，海尼根啤酒330ml（4入組）也特價2件285元。

另外，全家自即日起至7月21日還有會員限定優惠，超多商品下殺折扣，包含Let’s Café特大經典拿鐵／搖搖茶吧「桃粿仙女紅茶」可享同品項第2杯10元、農心辛炒麵指定品項任選買1送1、杜老爺雙倍巧克力甜筒加10元多1件等，詳細優惠資訊可看附圖。



▲全家會員限定優惠一次看。

7-11則從即日起至8月20日推出指定三明治／貝果／大亨堡系列優惠，只要到門市購買任一品項，加20元即可多享用1杯CITY CAFE大杯美式、加30元即可喝CITY CAFE大杯拿鐵，冰熱任選；另外，歡慶「世界熱狗日」，即日起至7月23日止，購買大亨堡／熱狗任2件就送OPENPOINT點數7點。

▲7-11自即日起推出三明治／貝果／大亨堡親民價組合優惠，只要購買任一品項，加20元即可喝大杯美式、加30元大杯拿鐵。（圖／7-11提供）

