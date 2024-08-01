台中車站囂張男轉進萬華！街頭「專打女人」釀3傷　警出手了

記者邱中岳／台北報導

北市警局萬華分局接獲線報，一名男子認為飲酒店服務女子，將隨身財物偷走，陸續幾天都前往附近尋找「特徵符合」的女子追討財物，連續多日與多名女子發生爭執，甚至動手打人，事後也被人發現，這名「專打女人」的男子不僅在飲酒店鬧事，日前還曾經在台中火車站、板橋車站鬧事。

警方調查，52歲的陳姓男子，曾經在台中火車站、板橋火車站鬧事，遭到警方帶回送辦，但是沒想到又在7月底，多次於北市萬華區廣州街、和平西路鬧事，主要針對在夜市附近的女性下手，甚至抓住女性頭髮猛打，目前據悉就有3名女子受害。

▲他喝完酒認為飾品被陪酒女拔光，在路上隨機尋找特徵吻合女子追討，要不到就動手打人。(圖／記者邱中岳翻攝）

陳姓男子到案後表示，日前前往北市萬華區的飲酒店喝酒，認為當天坐檯陪酒的女子，將他隨身物品全部乾洗，身上戒指、項鍊等飾品都被拔走，但因為當天喝酒醉，所以只能在附近尋找「符合特徵」的女子追討財物，但陳卻連被偷是哪一天、在哪裡喝全都忘記。

▲陳姓男子不僅在萬華夜市附近動手打人，日前也曾經大鬧台中、板橋2個火車站。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方表示，陳姓男子聲稱為尋找失去的飾品，只能在廣州街、和平西路附近尋找，只要看到類似樣貌的女子就上前追討，甚至還動手打人，光2天就有51歲的陳女、49歲的魏女以及51歲的施女遭到陳動手施暴，事後有女子不忍提告，警方也依傷害罪嫌送辦。

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