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學者：中國奪台後果可能更甚二戰　美國無法全身而退

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲中國併吞台灣可能引發一個多世紀以來最嚴重的經濟衝擊，對美國利益及福祉造成毀滅性影響。（示意圖／路透）

文／中央社記者鍾佑貞華盛頓1日專電

兩名學者今天以「台灣遭併吞：美國及其盟友無法從中撤退的失敗」為題發文表示，中國強吞台灣引發的重大半導體供應中斷，可能導致全球經濟損失，與二戰造成的損失相當，甚至更為嚴重。

美國海軍戰爭學院（Naval War College）教授艾立信（Andrew S. Erickson）及美國萊斯大學（Rice University）研究員柯林斯（Gabriel Collins）今天在萊斯大學貝克研究所（Baker Institute）網站發文指出，中國併吞台灣可能引發一個多世紀以來最嚴重的經濟衝擊，對美國利益及福祉造成毀滅性影響。

兩人認為，中國最高領導人習近平有強烈動機透過威脅或使用武力併吞台灣。主要目標是對台實施政治控制，並完好無損地奪取其大部分工業及技術基礎設施，同時試圖遏止情勢升級並阻止干預。

這樣的舉動將是實現習近平「中國夢」及兌現中共承諾的關鍵一步，也就是收回所有與中國歷史有某種關聯的重要領土。

文章寫道，由於台灣在全球半導體產業處於主導地位，必須強調的是，美國無法完全從這樣的失敗中撤退。台灣被中國強制統一，可能會在未來幾年擾亂全球科技工業供應鏈。

在某些情況下，北京控制台灣半導體產業的運作可能會造成破壞。美國領導的科技聯盟如果採取行動或祭出禁運反制，半導體供應中斷可能比2020至2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情最嚴重時期所帶來的挑戰嚴峻得多。

兩位學者認為，台灣先進半導體供應中斷將阻礙醫學和材料科學等關鍵領域發展。即使在最佳情況下，劣質替代品會大量增加消耗的電力，這將導致高昂的能源成本及對氣候造成重大影響。

如果印太同盟受到破壞，且全球大部分先進半導體生產遭摧毀或落入北京控制，美國可能在北京影響力和控制力漸強的世界中，成為四面楚歌的「堡壘」。這將為不安全局勢、經濟匱乏，甚至中美戰爭埋下伏筆。

學者們指出，對北京而言，征服台灣是中國追求區域霸權的必要里程碑，但中國野心不止於此。因此，中國成功強制併吞台灣不會讓當前美中的體系競爭及相關的武裝衝突風險結束，反而可能加速及加劇競爭。

文章寫道，中國控制台灣將危及機敏技術與資訊，削弱對中國軍事行動的監控，並使中國在與韓國、日本和菲律賓的主要接觸上，占據主導地位。這可能嚴重影響這3國自主行動能力，從而質疑美國對其盟友的承諾。這也可能促使日韓認真考慮發展核武以維持自主性。

如果美國在亞洲盟友對美國的安全保障失去信心，將產生跨區域的核擴散壓力。中國、俄羅斯和美國這3個全球核子超級大國間的競爭將加劇。

印度、巴基斯坦及日本、韓國、伊朗、沙烏地阿拉伯和以色列可能被迫發展或強化核實力，每年可能為全球核武庫存增加數十枚核彈頭。

學者們說，隨著習近平鞏固權力並接近其抱負和執行力的高峰，美國決策者須緊急加倍努力，在這個「最危險的10年」中嚇阻習近平。

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