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川普點名救命恩人是她！　正妹上台被「摟腰、親額頭」

▲▼川普點名救命恩人是她！　正妹上台被「摟腰、親額頭」。（圖／翻攝自X）

▲川普將幫忙布置這張圖表的工作人員請上台，甚至當眾親了對方的額頭。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普（Donald Trump）上月中在賓州造勢場合遭槍擊，當時他轉頭說明一張圖表，意外躲開瞄準頭部的子彈。川普事後大讚圖表救了他一命，並將幫忙布置這張圖表的正妹工作人員請上台，甚至當眾親了對方的額頭，「她是個電腦天才，她救了我的命！」

根據《紐約郵報》報導，川普上月13日在賓州遇襲，右耳中彈受傷，當時他因為轉頭說明一張有關非法移民數據的圖表，意外躲開原本瞄準頭部的子彈撿回一命。他7月31日在賓州哈里斯堡（Harrisburg）舉辦造勢活動時，再次展示出了這張圖表，並將當天負責布置、操作這張圖表的正妹工作人員請上台大讚一番。

當這名年輕的女性工作人員被請上台時，川普先摟住對方的腰，直接在她額頭親了一下並說，「在某種意義上，她救了我的命，她是個電腦天才，她救了我的命！」而這名工作人員十分害羞，僅對麥克風說了一聲嗨之後就下台了。

▲▼川普遭到槍擊時正在說明一張非法移民數據的圖表，幸運閃過子彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普遭槍擊時正在說明一張非法移民數據的圖表。（圖／達志影像／美聯社）

川普接著說，這張有關非法移民數據的圖表過去僅在20％的造勢活動上使用，而且總是放在他的左側，如果當時圖表照慣例放在他左邊而不是右邊，狙擊手的子彈就可能會擊中他。此外，川普習慣在活動快結束時才說明這張圖，但當天卻提早展示出來，種種巧合都讓川普躲過一劫。

負責製作這張圖票的威斯康辛州參議員強生（Ron Johnson）表示，「我從2014年開始一直在開發這張圖表，每月都會更新，他（川普）喜歡這張圖表。」他也提到，很高興這張圖能派上用場，「上帝總以神秘的方式行事。」

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