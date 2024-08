川普點名救命恩人是她！　正妹上台被「摟腰、親額頭」

▲川普將幫忙布置這張圖表的工作人員請上台,甚至當眾親了對方的額頭。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

美國前總統、共和黨候選人川普(Donald Trump)上月中在賓州造勢場合遭槍擊,當時他轉頭說明一張圖表,意外躲開瞄準頭部的子彈。川普事後大讚圖表救了他一命,並將幫忙布置這張圖表的正妹工作人員請上台,甚至當眾親了對方的額頭,「她是個電腦天才,她救了我的命!」

"She Saved My Life!” – President Trump Publicly Thanks the Woman who Put the Chart Up on the Screen in Butler, PA that Saved His Life at his Rally Last Night in Harrisburg, PA. pic.twitter.com/vBJASfCDq3