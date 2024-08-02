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下周可能有2熱帶系統發展　專家：9月起有利颱風生成

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲下周有熱帶系統發展機會，9月後環境更有利颱風生成。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

又有熱帶系統發展可能，氣象專家賈新興表示，周日起要留意琉球群島南方熱帶性低氣壓發展趨勢，日本東南方外海後期也有熱帶低壓發展機率；9月1日起環境有利颱風生成。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今（2日）在臉書上表示，未來10天午後山區有零星西北雨，其中7日至10日偏西南風，台南以南易有局部短暫雨，台東則要留意焚風發生機率。

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賈新興進一步說明，明天到周日午後台中以南山區有零星短暫雨。下周一台中及南投山區有局部短暫陣雨或雷雨，午後南部山區有零星短暫雨。下周二午後台中以南有局部短暫陣雨，花東山區亦有零星短暫雨。

下周三到下周六偏西南風，賈新興表示，深夜至清晨台南以南沿海易有局部短暫雨。其中下周三至四，午後台中以南有局部短暫雨，宜花東亦有零星短暫雨。下周五至下周六，午後南投及彰化以南有局部短暫雨，花東亦有零星短暫雨。 11日午後山區轉多雲。

▲▼9月1日起環境有利颱風生成。（圖／賈新興臉書）

▲9月1日起環境有利颱風生成。（圖／取自賈新興臉書）

至於未來是否有颱風生成，賈新興表示，未來10天菲律賓東方外海至南海一帶無熱帶擾動發展跡象，但台灣東方外海處大低壓帶，周日（4日）起要觀察琉球群島南方熱帶性低氣壓發展趨勢；另外日本東南方外海於後期有熱帶性低氣壓發展的機率。

賈新興指出，綜合研判，8月26日前台灣降雨偏少機率高，8月26日起南方水氣增多、環境逐漸轉成有利颱風生成，9月1日起環境有利颱風生成。

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