又有熱帶擾動或颱風生成機會　下周午後熱對流降雨擴大

▲下周午後雷陣雨將擴大。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(2日)到周末各地炎熱，大台北、中南部內陸和東部峽谷高溫上看36度以上，日本南方低壓區有熱帶擾動發展或颱風生成機會，下周午後熱對流降雨增多。

天氣風險公司分析師林孝儒在氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天至周末台灣為西南風，環境水氣不多，預測各地氣溫炎熱，普遍高溫約33到35度，而大台北盆地、中南部內陸及東部峽谷區則有連日36度或以上高溫出現機會。早晚中南部有短暫陣雨機會，午後山區也有熱對流雷陣雨可能，降雨影響程度較過去幾天減緩許多，影響不大。不過山區仍有機會出現瞬間較大雨勢。

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林孝儒表示，目前日本南方海面為一大低壓區發展中，預測下周此低壓區有往台灣東部海域靠近並滯留的趨勢，這可能會使台灣附近的大氣狀態變得較不穩定，下周初台灣的天氣型態雖然與近日類似，氣溫持續炎熱，但午後熱對流降雨趨勢可能會逐日增多。

林孝儒提醒，可把握近幾日還算較穩定的天氣，維護整理週遭防汛環境。預測下周後期西南季風有往台灣附近延伸的趨勢，屆時迎風中南部降雨可能有增多機會了，未來需持續觀察。

台灣大學大氣科學博士林得恩則在氣象粉專「林老師氣象站」指出，未來10天，西北太平洋及南海海域暫無「影響台灣」的熱帶擾動或颱風生成的訊號。至於日本南方外海至台灣東方外海是一個大低壓帶盤據，在這個大低壓帶內是有機會有熱帶擾動或颱風生成的；但目前評估，環境導引氣流並不利其接近台灣，對台灣的影響機會也都不大。