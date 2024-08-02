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15縣市熱爆！　下週2熱帶擾動發展「有機會成颱」

▲▼天氣,高溫,海灘,示意圖 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今天起連四天高溫。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今天起至下週一晴朗炎熱，要注意中暑；未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動發展，成颱機率高，不過對台灣沒有影響。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」表示，未來一週台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶擾動(左圖)在大低壓環流中發展，其中發展成颱機率較高的擾動，大致在日本東南方，對台無威脅。但模式模擬將繼續調整，應繼續觀察。

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今、明(2、3日)兩天晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；午後有小範圍對流發展，大部分在山區。今日各地區氣溫為：北部25至37度，中部25至36度，南部25至36度，東部23至37度。

▲▼15縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

▲15縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）

氣象署針對15縣市發佈高溫燈號，台北市、台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；基隆市、新北市、桃園市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

下週日、一(4、5日)晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南沿海有局部短暫陣雨的機率；午後對流發展，影響部分山區及少部分平地。下週二至週四(6至8日)，水氣增多、不穩定度提高，午後有強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率。

▼下週三(7日)20時台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶低壓，發展機率達60%，其中有40％的機率發展成颱。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼最新(1日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬、下週三(7日)20時台灣東方、日本南方廣大的海面，有兩個熱帶低壓，發展機率達60%(左圖)。其中有發展成颱機率(40%)的位置，大致在日本東南方(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

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