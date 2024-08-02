　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日知名童裝新品主打「懶惰爸爸」引爆爭議　廠商火速下架產品

▲▼童裝主打「懶惰爸爸」惹議 日企火速下架新產品。（圖／翻攝自バースデイ官網）

▲知名童裝新品主打「懶惰爸爸」掀爭議，日企火速下架新產品。（圖／翻攝自バースデイ官網）

文／中央社

日本知名嬰幼兒用品品牌稍早開賣的新系列童裝設計，因主打懶惰、不管事的爸爸這類風格，在網路上引發爭議。廠商於開始發售新品後不到24小時，火速決定下架這一系列產品。

法新社報導，日本大型連鎖服飾品牌思夢樂（Shimamura）旗下的嬰幼兒用品品牌Birthday於7月29日開賣新產品，其中包含印著「爸爸總是在睡覺」的上衣，以及印有「爸爸完全沒照顧我」的嬰兒襪。

報導指出，有些批評認為這已經冒犯到辛勤工作的爸爸們。不過有些意見則覺得，這些措辭顯示日本女性仍在育兒方面承擔沉重的壓力。

Birthday於發售這一系列產品隔天的7月30日，透過社群平台X宣布停售引發爭議的產品，並表示「關於引起消費者不悅的措辭，深感抱歉」。

而廠商的道歉文則掀起一波關於家務分工的討論熱潮，有些意見認為這種輕率的措辭已經越界。

有一名X用戶留言稱：「當你忙著工作一整天後，回到家看到你小孩身上的衣服寫說你只會睡覺，然後太太在一旁發笑，這怎麼能讓你高興呢？」另外一名X用戶則發文批評，「這些措辭在歧視爸爸們」。

這次引發爭議的產品之一，包括印有「爸爸總是很晚回家」的嬰兒頭帶。報導指出，有些人認為這些開玩笑的服裝在日本是很精準的諷刺。

根據日本政府2020年的白皮書，日本女性投入做家事、帶小孩等無酬家務的時間比男性多5.5倍，在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國當中差距最大。

Birthday透過社群媒體Instagram（IG）發文致歉後，一名用戶留言說：「若事實是丈夫們躺了一整天，但媽媽們卻得馬不停蹄地忙碌，且在週末時也不例外，這種情形不也是歧視女性嗎？」

法新社報導，日本仍有「男主外女主內」的觀念，儘管社會風氣漸漸改變，但是職場上的女性主管仍是少數。

日本政府厚生勞動省昨天發布調查指出，2023年度男性勞工請育嬰假的比例，從2022年度的17%上升到30%，創下新高。日本政府希望2025年前，能提高這個比例到50%。

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

ET快訊
20歲屁孩虐殺小貓「打碎肝臟」　網肉搜灌爆臉書：人渣下地獄
依瑟儂PO戴資穎合照　瞬間讓粉絲紅了眼眶
林昀儒無緣4強：心情很悶
跟地主球員同場比賽好吵！李洋、王齊麟想起雅加達亞運
「看到小戴哭真的會想哭」郭婞淳哽咽：我的心跟著一起跳動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美媒：俄羅斯與西方國家換囚　華爾街日報記者將獲釋

日知名童裝新品主打「懶惰爸爸」引爆爭議　廠商火速下架產品

偷完更窮了！印度小偷闖入窮酸旅店「絕望攤手」　留下8塊錢走人

義大利正妹體操國手爆紅！　曾代言「國民美食」引爆千萬人朝聖

16歲因傷放棄體操！瓜地馬拉女將「轉戰射擊」　奪國家史上首金

才喊遺產全留給管家！愛馬仕繼承人驚爆「4249億股票」憑空消失

哈瑪斯「幕後操盤手」喪命　以色列：擊殺卡桑旅最高指揮官

超陰！犯人在拘留室「接連輕生」　泰國警局傳替死鬼詛咒

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

女高中生魂斷夏令營父親心碎 出事才知業者沒投保：忘了！

戴資穎負傷上陣 拚到流血0比2不敵依瑟儂 ...奧運最終戰落幕

「太腰瘦」泳裝吸千萬次觀看　陸游泳選手唐錢婷爆紅

南投「泡麵土地公」火警　神像歷火劫竟完全無損

韓網紅台南直播遭尾隨狂譙！　求助警反被責怪...鐵警說話了

美媒：俄羅斯與西方國家換囚　華爾街日報記者將獲釋

日知名童裝新品主打「懶惰爸爸」引爆爭議　廠商火速下架產品

偷完更窮了！印度小偷闖入窮酸旅店「絕望攤手」　留下8塊錢走人

義大利正妹體操國手爆紅！　曾代言「國民美食」引爆千萬人朝聖

16歲因傷放棄體操！瓜地馬拉女將「轉戰射擊」　奪國家史上首金

才喊遺產全留給管家！愛馬仕繼承人驚爆「4249億股票」憑空消失

哈瑪斯「幕後操盤手」喪命　以色列：擊殺卡桑旅最高指揮官

超陰！犯人在拘留室「接連輕生」　泰國警局傳替死鬼詛咒

哈尼雅葬禮「數千人夾道致哀」！　伊朗宣布全國哀悼3天

英6旬翁「遭遊民推下鐵軌」！列車進站中　英勇路人秒衝救人

江蕙二度被蔣萬安點名「大巨蛋復出開唱」　深夜發聲了！

美媒：俄羅斯與西方國家換囚　華爾街日報記者將獲釋

日知名童裝新品主打「懶惰爸爸」引爆爭議　廠商火速下架產品

哈瑪斯領袖身亡　中國入口網站一度出現「黑白哀悼模式」遭轟

奧運轉播Hami APP傳當機　中華電：系統調整中

哈尼雅遇刺亡影響北京宣言？　中國：繼續努力

金門釣客「遭陸扣5個月」終於能回家了　陳玉珍7日陪家屬赴陸接人

屏東大腸包小腸110元　店家曝用「豬大腸腸衣」價格高：有過分嗎

爭金牌戰門票再碰丹麥組合　麟洋配：小心對手「心理戰」小動作

奧運桌球男單8強止步 林昀儒：再堅定點就能拿下

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

國際熱門新聞

犯人拘留室「接連輕生」　泰警局傳替死鬼詛咒

20歲「桌球天使」正式出道！　一張側照迷暈900萬人

印度小偷闖入窮酸旅店「絕望攤手」　留下8塊錢走人

英游泳選手「成績第一」卻犯規　痛失金牌

大叔射手0裝備　手插口袋奪銀牌

義體操國手爆紅　代言「國民美食」千萬人朝聖

喊遺產全給管家！愛馬仕繼承人驚爆4249億股票失蹤

2登山家挑戰世界第二高峰失足！家屬終止救援

脊椎受傷轉戰射擊　瓜地馬拉女將奪隊史首金

日女體操隊鏡頭前「集體張腿」！原因曝

童裝主打懶惰爸爸惹議　日企火速下架

日本橫濱車站爆隨機殺人　她遭猛刺慘死

0裝備奪銀　大叔「殺手級」背景曝光

禿頭有救了？科學家發現「1糖液」有生髮奇效

更多熱門

相關新聞

狂推當童模！她「見5特徵」婉拒　媽怒：說我女兒醜

狂推當童模！她「見5特徵」婉拒　媽怒：說我女兒醜

每個孩子在爸媽心中都是可愛的，但有女網友透露，自創品牌要出童裝，而友人得知後，瘋狂推薦自己寶貝能當童模，但原PO考慮孩子的外貌不符合大眾的審美觀，因此再三婉拒，怎料對方惱羞成怒，四處抱怨原PO說她的孩子很醜，脫序舉動讓原PO無言不已。

PORn還是PQBD？童裝疑印有「擦邊英文」

PORn還是PQBD？童裝疑印有「擦邊英文」

WHY AND 1/2童裝特賣會4/20開跑

WHY AND 1/2童裝特賣會4/20開跑

孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽

孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽

「WHY AND 1/2」明年結束營業

「WHY AND 1/2」明年結束營業

關鍵字：

童裝

讀者迴響

熱門新聞

即／美股突「大怒神下跌」　道瓊狂瀉441點

悚！鬼門開前「連燒3宮廟」　民俗專家曝3原因

和勒布朗有差距　林昀儒：是我衝擊他

即／雲林國1「5車連撞」5人受傷

鳳梨老婆首發聲！

屁孩虐殺小貓掀公憤　網肉搜灌爆臉書

踩斷「中國球王」球拍者將面臨什麼？

依瑟儂PO戴資穎合照　粉絲含淚：一定要奪金

想找你卻不主動聯絡星座Top 3

不敵法國超新星　林昀儒無緣4強好悶

「31歲廣達工程師」奪銀牌　他驚問：下班不累嗎

台灣人「1吃法」享用麥當勞薯條　日網紅衝擊很大

看好NVIDIA AI伺服器液冷需求　外資點名兩台廠受惠

陳修將棄保潛逃！還有這些大咖也跑了

她長期胸悶懷疑罹癌！就醫才知被1生活習慣害慘

更多

最夯影音

更多

外送員亂放餐後搞消失！　客服冷回：初次發生可退款

罔腰曝光「遭鳳梨爆揍影片」　公開送醫診斷書：我不忍了！

汽車擋停車場入口　被提醒回：在等人

橘貓聽媽熱情唱歌秒變臉　張嘴露厭世表情：放過我

戴資穎眼眶泛紅揮手謝群眾　教練談賽後擁抱：英雄相惜

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面