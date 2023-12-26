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大陸 大陸焦點 特派現場

童裝上疑似印有「擦邊英文」！　網掀論戰：是PORn還是PQBD

▲網購童裝上疑似印有不雅英文。（圖／翻攝自微博）

▲有家長稱該英文疑似為「porn」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸一家長近日發文表示，「兒童服裝上面公然寫著淫穢黃片的英文！」一張藍色兒童針織外套的照片引起網友熱議。一派網友認為，是利用大小寫之差來設計擦邊英文「porn」，也有人表示，是拼接沒做好「怎麼看都是PQBD」。相關賣場則回應，準備下架此外套。

▲網購童裝上疑似印有不雅英文。（圖／翻攝自微博）

▲該名家長稱「porn」為淫穢英文單字。（圖／翻攝自微博）

據《海峽新聞網》報導，近日，有家長發文表示，給孩子網購了一件衣服，穿出去後才發現，衣服上印有英文字母「porn」，上網查了竟是色情作品、淫穢電視節目相關意思，覺得很噁心，並向賣場客服反映了此事。

▼客服回應，已準備下架。（圖／翻攝自微博，下同）

▲客服回應，已準備下架。（圖／翻攝自微博）

▲客服回應，已準備下架。（圖／翻攝自微博）

▲客服回應，已準備下架。（圖／翻攝自微博）

該賣場客服回應，「已通知上級下架。」相關貼文引起網友兩派看法，有人認為，「是PQBD，就是設計師拼色沒拼好，但是怎麼也不可能是porn啊！哪有大小寫混寫的」、「依照寫法的確是PQBD，因為有部分單字被藝術性的遮擋了，至於是不是故意擦邊就要問設計師了」。

另一派網友則指出，「這個設計者確實是有暗心思的，字母下藍色部分是故意設計的」、「我覺得很有可能是英文單字裡的porn」、「設計師什麼心思誰知道呢」、「搞不好就是利用大小寫來擦邊」。

▲網購童裝上疑似印有不雅英文。（圖／翻攝自微博）

▲▼還有家長分享，之前買到疑似印有不雅圖案的童裝。（圖／翻攝自海峽新聞網）

▲網購童裝上疑似印有不雅英文。（圖／翻攝自微博）

報導指出，還有家長呼籲，幫孩子買衣服，要睜大眼看清楚上頭的設計，「我幫我兒子之前買的褲子，上面的圖案看起來像在比中指」、「以前幫女兒買的內褲，上面印有『yin jing』（疑似與男性生殖器官同音）」。

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