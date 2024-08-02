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台灣人「1吃法」享用麥當勞薯條　日網紅：第一次看到衝擊很大

日籍網紅「日本人的歐吉桑」表示，第一次看到台灣人把番茄醬擠在廣告紙上的吃法時「衝擊很大！」（圖／翻攝FB／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

▲日籍網紅「日本人的歐吉桑」表示，第一次看到台灣人把番茄醬擠在廣告紙上的吃法時「衝擊很大！」（圖／翻攝FB／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

圖文／CTWANT

麥當勞的薯條，絕對是台灣速食界的王牌菜色之一，尤其對手頭不寬裕的國小、國中生來說，放學後在麥當勞與朋友分享一兩包薯條，應該是共通的回憶。不過每個人拿薯條沾番茄醬的方式都有不同，近日近日日籍網紅「日本人的歐吉桑」發文表示，他對台灣人把番茄醬擠在托盤紙上再拿薯條沾著吃的方法「衝擊很大」，問「這是不是台灣人的正常吃法？」

在台居住的日籍網紅「日本人的歐吉桑」近日在臉書PO出照片，畫面中可以看到番茄醬被擠在麥當勞托盤紙上，旁邊放著一根沾著番茄醬的薯條。他表示，「第一次看到台灣人這樣的吃法時，衝擊很大。這種把蕃茄醬直接放在紙上面的吃法，應該也會令很多日本人驚訝吧！」同時他還納悶，「在台灣麥當勞偶爾看到這樣子吃的人，是不是台灣人的正常吃法呢？」

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為了解釋自己為什麼會驚嚇，日本人的歐吉桑還貼出另一張照片，表示日本麥當勞的番茄醬，都是裝在類似糖醋醬的小盒子裡，並解釋：「日本的蕃茄醬是盒裝的，而且要求店員才提供給我們。」

台灣人「這樣吃」麥當勞薯條　日網紅曝：第一次看到衝擊很大

▲日本人的歐吉桑表示，日本麥當勞的番茄醬都是盒裝的。（圖／翻攝FB／日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん）

網友看到這篇PO文後，紛紛留言討論：「那是懶人吃法，會連廣告紙張上面的油墨也吃下去。」、「以前比較常看到有人這樣做，現在比較少，但沒有完全絕跡」、「從小到大都是這樣吃的，後來才改成擠在漢堡的紙盒裡。」

還有網友表示，理論上這些托盤紙上的廣告，都是用「環保大豆油墨」印製，並不一定說沒有什麼化學物質，只是在標準之內，沾到吃下去不會有什麼太大問題。不過事實上因為這些紙張在運輸的過程中，也有可能遭到汙染；或是上一名食客用餐完後，可能店員沒有徹底清洗餐盤，都有可能讓這些墊紙在不經意間被汙染，所以若能不要在紙上沾著吃，就盡量謹慎一點吧。

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