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20歲屁孩虐殺小貓「打碎肝臟」掀公憤　網肉搜灌爆臉書：人渣下地獄

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死，虐貓男遭肉搜。（圖／翻攝自threads）

▲小貓遭20歲屁孩打碎肝臟，上腹到腸子全瘀血，虎牙非自然斷裂。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

20歲林姓男子被指控借住新北市中和友人住家期間，將室友年僅3個月大的貓咪虐死，貓咪的肝臟被打成肉醬，上腹到腸子全瘀血，新北動保處認定他涉嫌虐殺動物，警方訊後已將他函送檢方偵辦。事件曝光後，林男的臉書遭到網友肉搜洗版「你一定會有報應」，至於林男的IG目前已經關閉。

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死，虐貓男遭肉搜。（圖／翻攝自threads）

▲林男的IG目前已改為私人帳號。（圖／翻攝自threads）

林男與鄭姓女飼主透過網路交友認識，7月24日他借宿鄭女位在新北市中和的住處，不料他卻趁鄭女出門上班時，將鄭女的貓咪0reo打死，事後他打給鄭女卻沒告知實情，鄭女請他立刻將0reo送醫，他又以「颱風天叫不到車」為由不斷推託，直到鄭女的另一位朋友威脅要趕去處理時，才同意將0reo帶到獸醫院。

鄭女知情後立刻請他將0reo送獸醫院治療，但他卻以「颱風天叫不到車」為由不斷推託，直到鄭女的另一位朋友威脅趕去處理時，他才同意將0reo帶到獸醫院治療，然而獸醫才一碰0reo的腹部，血竟直接從0reo鼻子噴了出來，獸醫見狀表示「腹腔出血嚴重，是被打死的」，此時他才坦承，當時因為人很不舒服，被Oreo咬了一下耳朵，所以他才「輕輕揮一下」，並下跪磕頭道歉。

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死，虐貓男遭肉搜。（圖／翻攝自threads）

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死，虐貓男遭肉搜。（圖／翻攝自threads）

▲飼主的朋友在threads公開事件全過程。（圖／翻攝自threads）

鄭女了解原因後氣炸了，當天立刻通報新北動保處，新北動保處將0reo屍體接回解剖，隔天（7月26日）報告出爐，發現0reo的肝臟碎成肉醬、上腹到腸子全部瘀血，虎牙非自然斷裂，是連續受到強烈重擊致死。

新北動保處調查後，判定0reo是遭到虐殺致死，認為林男涉嫌違反動保法，報請警方介入偵辦。林男接受警方偵訊時，仍稱因為被Oreo咬耳朵，才揮手讓Oreo撞到櫃子，訊後被警方依違反動保法函送新北地檢署偵辦。

鄭女的朋友事後在threads公開事件全過程，表示在鑑定報告出爐後，林男一直說自己不是故意的，卻死不承認究竟做了什麼，還嗆她們「既然覺得是我做的，為什麽還要來問我」，至今沒有一點悔意，雖然法律程序在跑，但她們卻不想給對方留一點面子了，「這樣的人渣，公審對他來說根本不足為惜，你會下地獄！」

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死，虐貓男遭肉搜。（圖／翻攝自threads）

▲▼新北貓「肝臟碎成肉醬」遭虐死，虐貓男遭肉搜。（圖／翻攝自threads）

▲網友湧入林男臉書洗版。（圖／翻攝自臉書）

事件曝光後，林男的臉書、IG立刻遭網友肉搜，由於他的IG目前已改為私人帳號，憤怒的網友全數湧入他的臉書留言，有人說「簡直喪心病狂，憑什麼這樣虐待貓咪，肝臟都被你打成肉醬了，你一定會有報應的」、「有種IG打開啊，有夠可悲，最好直接整個人消失」、「俗辣是不是，敢殺貓咪，被網民嘴幾句就關版，我覺得你應該先送監獄」、「當個人類很難嗎」。

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