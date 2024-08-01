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「大人的思樂冰」4口味爸爸節優惠　全家推威士忌爆爆珠拿鐵

▲▼7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

「大人的思樂冰」又來了！為迎接父親節，7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，即日起至8月20日購買大杯思樂冰不限口味，再搭配4款69元以上小酒任一款，組合優惠價100元。

▲▼7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」，4款調酒組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠。（圖／業者提供）

7-11 即日起到8月20日推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠，指定門市購買大杯思樂冰不限口味，再搭配指定69元以上小酒，包括：百加得蘭姆酒、傑克丹尼田納西威士忌、絕對伏特加覆盆莓口味、龍舌蘭玫瑰草莓奶酒（酒BAR複合店專賣）共4款，通通只要100元。

不僅如此，還可選購指定89元小酒品項，如「龐貝藍鑽特級琴酒或傑克丹尼田納西威士忌(蘋果)」，組合優惠價120元。炎熱夏天來杯「大人的思樂冰」，沁涼消暑，讓爸爸療癒一下！

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

▲▼7-ELEVEN推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠。（圖／業者提供）

▲大人系思樂冰又來了，8月20日前7-11推出「爸爸的思樂冰」調酒組合優惠。（圖／業者提供）

7-11也特別推薦日前重磅回歸的「雪碧檸檬風味思樂冰」，清爽的雪碧，搭配清涼解渴的思樂冰，再加入伏特加、琴酒，一秒變身成Vodka lime、Gimlet。現在到思樂冰販售門市，還可找到專屬聯名杯身，限量50萬個。

▲全家推出Let’s Café × WAT威士忌爆爆珠拿鐵組合。（圖／全家提供）

除此之外，全家超商聯名台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，共同推出「威士忌爆爆珠拿鐵」，合購價每組99元，8月6日前會員嘗鮮價只要89元，也可單獨選購WAT爆爆珠（69元），自由混搭喜愛的飲品。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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